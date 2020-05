Una nuova protagonista della soap opera Una vita, nei prossimi episodi italiani, metterà in mostra sempre di più la sua malvagità. Gli spoiler spagnoli dicono che Genoveva Salmeron farà vivere dei momenti di vero terrore ai Palacios, dopo aver attuato la sua vendetta nei confronti di tutti i cittadini di Acacias 38. La vedova di Samuel Alday passerà alle cattive maniere, quando verrà a conoscenza che Ramon è sul punto di far venire alla luce che lei e il suo secondo marito Alfredo Bryce si stanno prendendo gioco dei paesani. Nello specifico il padre di Antonito e Maria Luisa temerà seriamente per la vita della sua ultima erede Milagros avuta dalla defunta Trini Crespo, quando della bambina non ci sarà nessuna traccia.

La terzogenita di Ramon ovviamente verrà rapita da Genoveva.

Una Vita, spoiler: Genoveva ritorna ad Acacias 38 con Alfredo

Le puntate dello sceneggiato Una Vita in programma su Canale 5 tra qualche settimana e già trasmesse in Spagna lo scorso anno, saranno caratterizzate da diversi colpi di scena. Dalle anticipazioni si evince che Genoveva dopo il decesso di Samuel se ne andrà via dal paese iberico, ma in modo momentaneo. Successivamente infatti la Salmeron rimetterà piede ad Acacias 38 al fianco di Alfredo Bryce, un uomo che si rivelerà essere il suo secondo marito. Non passerà molto tempo per capire che quest’ultimo e la vedova dell’Alday avranno delle cattive intenzioni, visto che il loro obiettivo sarà quello di rovinare tutti i cittadini economicamente.

Il nuovo compagno di Genoveva si servirà dell’aiuto della moglie, per convincere tutti i signori del paese ad investire del denaro in una banca americana. La Salmeron e Alfredo sembreranno riuscire nel loro intento, ma faranno sospettare Ramon. Intanto quest’ultimo vivrà un momento della sua vita tanto atteso, dato che dopo dieci anni riabbraccerà finalmente la figlia Milagros che dopo il suo arresto venne affidata a Maria Luisa e Victor.

La bambina non la prenderà affatto bene, quando suo padre non la riconoscerà. Intanto la perfida Genoveva commetterà una terribile azione, poiché porrà fine all’esistenza della sua amica Marlen avvelenandola. Inoltre la Salmeron farà sparire le fotografie in grado di rovinare la reputazione del suo consorte.

Ramon non si fida dei coniugi Bryce, la scomparsa di Milagros

Nel contempo Ramon sarà più complice con la sua terzogenita, grazie a Carmen. In seguito i coniugi Bryce dopo aver invitato Liberto e Rosina a fare un investimento, organizzeranno una festa nella loro abitazione per far cadere nella loro trappola anche gli altri vicini. Ramon a differenza degli altri paesani continuerà a non fidarsi di Genoveva e Alfredo. Il Palacios Senior per chiarire i suoi dubbi ordinerà a Felipe di fare delle indagini sui conti della banca americana, venendo purtroppo scoperto da Ursula. La Salmeron non appena l'ex istruttrice la metterà in guardia troverà un crudele escamotage, per impedire al padre di Antonito di scoprire che lei e suo marito sono dei truffatori.

In particolare Ramon e Carmen saranno visibilmente preoccupati quando si renderanno conto dell'improvvisa sparizione di Milagros, finita nelle grinfie della malvagia Genoveva.