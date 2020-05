Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva spagnola La cattedrale del mare, nella terza puntata che andrà in onda martedì 2 giugno in prima serata su Canale 5 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. Infatti, siamo ad un passo dal finale di stagione e la vita di Arnau, da sempre molto travagliata e tormentata, cambierà radicalmente. In particolare, il giovane Estanyol, dopo essere tornato da una lunga guerra contro il Re di Maiorca, diventerà improvvisamente ricco.

L'Estanyol diventerà ricco

Nel terzo appuntamento verranno trasmessi il quinto e il sesto episodio intitolati rispettivamente "Non siamo come loro" e "Segreti".

In particolare, Arnau salverà due bambini che si riveleranno essere i figli di un banchiere ebreo. Questo gesto verrà ricompensato e al protagonista verrà offerto un lavoro molto importante che cambierà totalmente le sue condizioni economiche e lo farà diventare uno dei volti più noti di Barcellona.

Intanto, questa improvvisa ricchezza del figlio di un servo della gleba darà molto fastidio alla famiglia Puig che tanti anni prima aveva accolto Arnau e suo padre Bernat in città. In particolare, Margarida proverà a riavvicinarsi al cugino, ma la rivalità si accenderà ancora di più e l'Estanyol riuscirà finalmente a vendicarsi per tutti i soprusi subiti da lui e suo padre. Nel frattempo, il protagonista deciderà di adottare un'orfana di nome Mar che conosceva bene la sua defunta moglie Maria, ma non è tutto.

Infatti, Arnau stringerà anche un'importante amicizia con il Re Pedro che avrà ambiziosi progetti per lui.

Aledis scoprirà che Arnau è ancora vivo

Intanto Aledis, dopo aver lasciato Barcellona, è diventata una prostituta e poco dopo scoprirà che il suo grande amore sarà ancora vivo. Nonostante ciò, la donna non riuscirà ad avvicinarsi a lui perché Francesca, la madre del ragazzo, cercherà di impedirglielo.

Nel frattempo cambierà il rapporto tra Arnau e l'orfana che avrà adottato, visto e considerato che l'uomo la guarderà con occhi diversi e inizierà a provare dei sentimenti nei suoi confronti, ma il monarca di Barcellona avrà già deciso il futuro dell'Estanyol. Infatti costringerà il giovane a sposare la capricciosa e altezzosa Elinor.

Non resta che aspettare la messa in onda della prossima puntata della settimana prossima per scoprire come cambierà la vita del protagonista e soprattutto per vedere se Arnau riuscirà o meno a ricongiungersi con il suo amore Aledis. Intanto, per chi non avesse avuto l'opportunità di vedere le precedenti puntate andate in onda su Canale 5, potrà recuperarle sulla piattaforma gratuita di Mediaset Play.