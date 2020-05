Usare troppo i social network può portare a piccoli inconvenienti, come quello che è successo a Giulia Cavaglià per colpa del fidanzato Francesco Sole. I due stavano giocando in un momento tranquillo, in cui erano soli, e Francesco la stava riprendendo. Nessuno si sarebbe mai immaginato che per un grave errore quel video sarebbe finito sul web. Le immagini mostrano Giulia mentre sta facendo la pipì in giardino e si vede davvero più di quanto si sarebbe dovuto vedere. L'ex tronista di Uomini e donne ha deciso di parlare direttamente di quello che è successo.

Il video incriminato

Francesco Sole, in un momento di euforia e divertimento, ha condiviso per sbaglio un video di Giulia Cavaglià mentre faceva la pipì in giardino.

Nel video si vedono perfettamente le parti intime della ragazza, per questo appena si è accorto dell'errore commesso ha cancellato tutto. Peccato che fosse troppo tardi, perché in tanti avevano già visto quelle immagini, che hanno iniziato a fare il giro del web. I follower della coppia, appena hanno visto il video, lo hanno salvato e ricondiviso, per cui in poco tempo non si parlava d'altro che di quelle immagini. Immagini così private possono danneggiare seriamente la diretta interessata, per questo è stata proprio lei a prendere in mano la situazione e a dire la sua su Instagram.

Le parole di Giulia Cavaglià

L'ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato che era un momento di divertimento, in cui stavano ridendo e scherzando tra di loro, per cui quelle immagini ovviamente non dovevano finire sui social network.

Francesco Sole ha commesso questo errore non volutamente, ma lei si è molto arrabbiata con lui perché ha capito subito quali sarebbero state le conseguenze. La ragazza ha spiegato che lei ci mette ore intere a preparare i suoi video in cui parla di make-up e di cucina, e non può davvero credere che sia stato quel video così privato ad attirare maggiormente l'attenzione dei follower e ad essere diventato virale.

"Se vedete questo contenuto vi chiedo per favore di segnalarlo" ha spiegato Giulia, aggiungendo che si tratta di una terribile violazione della sua privacy.

Giulia è molto arrabbiata con Francesco

Giulia Cavaglià è molto arrabbiata con Francesco Sole per non aver prestato la giusta attenzione a quello che stava facendo.

"Vediamo tutti i giorni che le ragazze vengono ricattate per video di questo genere" ha aggiunto l'ex tronista di Uomini e Donne, chiedendo disperatamente a tutti di segnalare il video e di aiutarla a riprendersi la sua privacy. I due sono molto innamorati e condividono momenti bellissimi insieme. Si spera che questo grave errore di Sole non metta a repentaglio la loro storia d'amore.