Giovedì 21 maggio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne: le anticipazioni della messa in onda del format di Canale 5 rivelano che i protagonisti torneranno ad essere i discussi Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, ma anche Armando Incarnato, che siederà al centro dello studio per fare una nuova conoscenza, che tuttavia partirà con il piede sbagliato.

La nuova esterna tra Gemma e Sirius: una passeggiata mano nella mano

Nella messa in onda di giovedì 21 maggio, il tema caldo della puntata sarà ancora il corteggiamento del giovane Nicola Vivarelli, alias Sirius, verso la dama Gemma. I due hanno deciso di incontrarsi di nuovo fuori dallo studio per un'altra esterna, che verrà trasmessa in studio e farà nascere ulteriori grandi polemiche: Gemma Galgani e il suo giovane corteggiatore, questa volta, hanno optato per la semplicità più estrema, decidendo di concedersi un po' di sano relax facendo una passeggiata, rigorosamente mano nella mano.

Secondo quanto emerge dalle anticipazioni, la visione delle immagini in studio farà emergere ancora una volta l'ira incontenibile di Tina Cipollari che, secondo quanto riportato dagli spoiler, pare abbia così commentato: "Sembra la nonna che ha portato il nipotino al parco giochi".

Tina a Sirius: 'Tu la stai prendendo in giro'

Dopo l'ingresso in studio della coppia più discussa della stagione di Uomini e Donne, Tina non nasconderà il suo disappunto, sia per le immagini appena andate in onda dell'esterna, sia per la veridicità dei sentimenti da parte di Nicola. Secondo Tina Cipollari, infatti, il giovane cavaliere non fa altro che alimentare false speranze in Gemma Galgani, senza essere sincero su quello che realmente sente e su quelle che sono le sue reali intenzioni.

Tina si scaglierà contro Vivarelli, accusandolo di essere falso: "Tu stai prendendo in giro questa poveraccia, e non si sa più dove la troveremo". Nicola, dal canto suo, continuerà a difendere le sue intenzioni e il suo corteggiamento e inoltre chiederà a Tina di non esagerare con le parole.

Nuova conoscenza per Armando Incarnato

Le anticipazioni della puntata di oggi giovedì 21 maggio rivelano anche che al centro dello studio tornerà Armando Incarnato per fare una nuova conoscenza. Tuttavia, l'inizio sarà completamente sbagliato per il cavaliere, in quanto la nuova dama, già al primo incontro, ha deciso di conoscere altre due persone contemporaneamente, e questo proprio per Armando non è tollerabile.

In studio, la discussione intrapresa diventerà da subito una polemica, che coinvolgerà non solo Armando, ma anche gli opinionisti presenti, ovvero Gianni e Tina.