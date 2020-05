Continuano le vicende della nuova fiction di Rai 1 'Vivi e Lascia Vivere', dove il 7 maggio andrà in onda la terza puntata. Laura, interpretata da Elena Sofia Ricci, riuscirà finalmente ad ingranare con la sua attività di street food ed entusiasta dell'andamento della sua vita, si avvicinerà sempre di più a Toni, interpretato da Massimo Ghini. Per sua figlia Giada invece arriverà un brutto momento a causa del suo lavoro e sarà sempre lei a fare una dubbia scoperta in merito alla misteriosa morte di suo padre.

La scoperta su Toni

Laura e il suo amico di un tempo, saranno sempre più vicini quasi sul punto di lasciarsi andare e di abbandonare le loro resistenze, nonostante il loro passato suggerisca ad entrambi di non farlo, ma ad un certo punto entrambi faranno un passo indietro.

Laura dovrà fare i conti con un'amara scoperta sul conto del suo amico ritrovato. Toni infatti non è proprio come voleva far credere. Non mancheranno poi i problemi familiari che la preoccuperanno parecchio. Sul fronte lavorativo invece la donna potrà godere delle sue prime soddisfazioni.

La sua attività, messa in piedi con l'aiuto delle sue amiche, comincerà ad andare bene e a portare i guadagni sperati. La felicità della donna, ad un passo dalla realizzazione del suo sogno, verrà però spezzata dalla scoperta della vera natura di Toni. L'uomo infatti non è chi vuole far credere di essere. Per questo motivo Laura deciderà di allontanarlo in maniera definitiva dalla sua vita.

Giada e le sue indagini sulla morte di Renato

Anche per Giada le cose non saranno affatto semplici. La ragazza infatti sarà vittima di una brutta disavventura proprio nel locale dove lavora come cubista. Questo episodio metterà in allarme sua madre e il resto della sua famiglia, che cominceranno a preoccuparsi per il suo dubbio comportamento.

Successivamente, decisa a scoprire di più sulla morte di suo padre Renato e a capire perché sua madre sia così distaccata e quasi insofferente per la sua morte improvvisa, comincerà ad indagare su quanto accaduto.

Sarà proprio lei nel corso delle sue indagini a fare una casuale scoperta che la porterà a mettere in dubbio il fatto che suo padre sia morto sul serio. Anche per suo fratello Giovanni ci saranno delle belle ed importanti novità.

Il ragazzo, dopo aver capito di non essere portato per la pallanuoto e di essere invece attratto dalla disciplina femminile del nuoto sincronizzato, scoprirà una nuova sensazione: innamorarsi. Questa nuova consapevolezza, gli donerà una nuova e sorprendente linfa vitale.

La nuova fiction di Rai 1, interamente girata a Napoli, sta riscuotendo un grande successo tra il pubblico.

L'appuntamento con la terza puntata è per giovedì 7 maggio alle 21:25.