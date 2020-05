La celebre soap Una vita 5 va in onda, come di consueto, dal lunedì al venerdì alle ore 14:10 su Canale 5. Le Anticipazioni Tv della fiction racontano che Lucia e Telmo, dopo anni di attesa, si baceranno appassionatamente malgrado Eduardo proverà a non rendergli le cose facili. Intanto Felipe, pur non sopportando Ramón, decide di accettare il lavoro per la famiglia Sahagún. Infine, Cinta farà finta di essere entusiasta di frequentare la scuola femminile ma, invece, pianificherà il suo debutto come artista.

Lucia confessa a Telmo che Mateo è suo figlio

Le puntate di Una Vita, che andranno in onda su Canale 5 dall' 1 al 7 giugno 2020, raccontano che Lucia non riuscirà a contenere la sua gioia quando incontrerà Telmo.

A quel punto, Don Martinez confesserà di essere certo che Mateo sia suo figlio, dopo aver indagato a fondo nella faccenda e che non lascerà andare la Alvarado finchè non sarà a conoscenza di tutta la verità.

Lucia, quindi, si sentirà messa alle strette e sarà costretta a confessare che realmente Mateo è suo figlio, dichiarando di aver omesso questa notizia per paura di non essere accettata in comunità e di essersi presa cura del ragazzo nel migliore dei modi, assieme ad Eduardo.

Allo stesso tempo, Felipe litigherà con Ràmon per avergli procurato un lavoro, difatti dirà di non voler essere immischiato nei suoi loschi affari. Intanto, Liberto riuscirà a convincere l'avvocato ad accettare la sua offerta, facendo leva sopratutto sul fatto che non sia tenuto a ringraziare Ràmon.

Telmo e Lucia si baceranno appassionatamente

Le trame di Una Vita anticipano che Genoveva, presa alla sprovvista dall'arrivo di Ariza, confesserà tutto ciò che sta succedendo a Samuel. Successivamente, Ariza esporrà senza mezzi termini le sue condizioni dicendo loro che avranno poco tempo a disposizione per fare una scelta in merito.

Al contempo, Lucia e Telmo si baceranno appassionatamente, sebbene siano a conoscenza che Eduardo non gli renderà la vita facile, quindi l'attenzione dovrà essere massima. Intanto, Samuel cederà alle condizioni di Ariza accettando il suo ricatto e, inoltre, prometterà a Genoveva di proteggerla dal suo passato con Cristòbal.

Samuel, quindi, avrà bisogno di chiedere un favore al senatore Ojeda Tapia in modo che il suo permesso per poter partire giunga più celermente. Nel frattempo, si scoprirà che il sicario di Cristóbal ha confessato che, in passato, lo ha anche tradito.

Infine, Felipe, sebbene disprezzi Ramòn, deciderà di accettare il lavoro per la famiglia Sahagún, mentre Cinta farà finta di essere entusiasta di partecipare alla scuola femminile ma, in realtà, starà progettando il suo debutto da artista.