È bastata una foto che Giulia De Lellis ha pubblicato su Instagram nelle scorse ore a scatenare i commenti negativi di chi non apprezza il suo attuale aspetto esteriore. Dopo aver visto l'influencer promuovere sui social bevande drenanti per sgonfiarsi dopo la quarantena, alcuni hanno fatto notare quanto lei non ne abbia bisogno perché è già molto magra. Il parere di tanti, inoltre, è che sia la vicinanza di Andrea Damante a contribuire al cambiamento fisico della 24enne romana.

Nuova polemica su Giulia De Lellis e il suo aspetto fisico

Sono passati pochi giorni da quando tutti i siti di Gossip hanno riportato l'attacco social che Valentina Dallari ha fatto a Giulia De Lellis.

Dopo aver sentito l'influencer dire che si è messa a dieta perché durante la quarantena si è gonfiata troppo, l'ex tronista di Uomini e donne ha usato parole forti per contestarla: "Ma una dieta per far crescere qualche neurone esiste? Quella non la posti? La solita superficiale. Io mi stupisco ancora di chi dà da lavorare a questa gente".

Incurante delle critiche che ha ricevuto per la sua scelta di "stare a stecchetto" per poter posare per una nuova importante campagna pubblicitaria, la giovane ha continuato ad usare Instagram per consigliare alle sue fedeli followers delle bevande drenanti che lei assume tutti i giorni.

Ieri, domenica 17 maggio, la 24enne ha pubblicato sul suo account uno scatto che sta facendo molto discutere: sotto all'immagine nella quale si vede la romana posare con indosso una t-shirt bianca ed un pantaloncino leopardato, sono stati scritti tanti commenti negativi soprattutto sull'aspetto fisico attuale della ragazza.

Critiche a Giulia De Lellis dopo la dieta e le bevande drenanti

Sotto alla foto che Giulia De Lellis ha fatto a casa di Andrea Damante (dove si è trasferita da qualche settimana dopo due mesi trascorsi sempre con lui a Pomezia), è possibile leggere una serie di pareri negativi che i followers hanno espresso sul suo fisico che lei stessa ha messo a dieta dopo la lunga quarantena.

"Vorrei sapere cosa ti devi asciugare", "Deve asciugarsi il cervello che non ha", "È troppo magra, fa le diete e dice sempre che deve dimagrire", "Sembra un po' malata", "Il Dama l'ha sempre fatta sentire fuori forma, ora che sono tornati insieme a lei sono rivenuti i complessi", "Adesso è fissata con bevande drenanti e ricette light, prima era più serena e tranquilla".

Questi sono solo alcuni dei commenti che sono stati scritti sotto all'ultimo scatto che l'influencer ha postato su Instagram, probabilmente ignara di attirare le critiche di chi sta attento a tutto quello che fa e dice.

Giulia De Lellis a dieta: alcuni puntano il dito contro Damante

Non è la prima volta che Giulia viene presa di mira sui social network per un'attenzione quasi maniacale alle cura del corpo e ai chili di troppo. Basandosi su quello che lei stessa ha raccontato nel libro "Le corna stanno bene su tutto- Ma io stavo meglio senza", in molti sono portati a pensare che la fissazione con la dieta venga alla De Lellis soprattutto quando fa coppia con Andrea Damante.

Nel suo primo romanzo, infatti, la giovane ha descritto nei particolari le cose che poteva mangiare o meno quando stava con il dj, oppure l'attività fisica che lui le consigliava di fare quasi tutti i giorni per evitare di ingrassare.

La romana, inoltre, ha parlato della sensazione di libertà che ha provato quando si è lasciata con il tronista di Uomini e Donne ed ha potuto ricominciare a fare colazione con quello che voleva (brioches e marmellata piuttosto che cibi salutari come latte di soia e frutta).