Giulia De Lellis ha trascorso gli ultimi due mesi a Pomezia, a casa della sua famiglia ed oltre a loro, le sono stati accanto la sua amica Alessandra Gobbetti e il suo fidanzato Andrea Damante. I Damellis sono ritornati insieme dopo che si erano rincorsi i Gossip sul loro riavvicinamento da febbraio. Nella giornata di venerdì 8 maggio, dopo aver festeggiato il primo compleanno della sua nipotina Penelope, è partita in auto ed è andata a Milano.

Giulia De Lellis dopo due mesi lascia Pomezia e ritorna al nord

Giulia De Lellis ha avuto una giornata un po' movimentata venerdì 8 maggio. La popolare influencer, che su Instagram conta oltre 4 milioni e 600.000 followers, ha voluto condividere con i suoi fan la festa di compleanno che ha organizzato per la figlia minore di sua sorella Veronica.

La nipotina Penelope ha compiuto un anno. La festa, per via delle restrizioni che sono attualmente presenti nel nostro paese, si è svolta in casa. Dopo i festeggiamenti la De Lellis è partita ed è tornata al nord. Giulia, essendo ipocondriaca, ha preferito viaggiare in auto con un autista. Nei video che ha pubblicato sulle sue storie Instagram, la scrittrice di 'Le corna stanno bene su tutto', ha elogiato i sistemi di protezione all'interno del veicolo: tutto disinfettato, un plexiglass che la divideva dal conducente e la mascherina. Per un'ipocondriaca come lei, il viaggio in auto non ha rappresentato sicuramente la soluzione più veloce per tornare al nord, ma le ha dato la tranquillità di cui necessita.

Giulia dopo il compleanno di Penelope è partita per Milano

Giulia De Lellis ha pubblicato nelle sue storie Instagram alcuni video per descrivere la sua opinione e la sua scelta in merito all'aver scelto un viaggio in automobile rispetto ad altri mezzi di trasporto più veloci. "Mi sono praticamente salvata all'ultimo momento.

Non so se riuscite a vedere ma c'è un pannello che separa il conducente dal passeggero. L'autista sta guidando con mascherina e guanti. Hanno messo disinfettanti, fazzoletti, di tutto e di più, anche le mascherine c'erano comunque." La De Lellis ha proseguito dicendo: "Comunque per chi conosce molto bene la mia ipocondria avrà capito perché sono in un' auto e apprezzo così tanto questa organizzazione piuttosto che non ancora in aereo o in treno, comunque speriamo bene".

Giulia nel dirlo ha incrociato le dita. Attraverso una storia Instagram, la popolare influencer ha taggato una caffetteria di Milano che effettua consegne a domicilio, pertanto dovrebbe trovarsi nella stessa città del suo fidanzato Andrea Damante ma, al momento non ci sono ancora indizi sui social che siano insieme.