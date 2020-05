Prosegue l'appuntamento in prima visione su Canale 5 con la soap opera Il Segreto, che continua ad appassionare una media di oltre 2 milioni di fedelissimi spettatori al giorno. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate che saranno trasmesse dall'11 al 18 maggio 2020 in prima visione assoluta rivelano che Raimundo farà di nuovo il suo ritorno a Puente Viejo dopo un lungo periodo di assenza. La sua presenza renderà sicuramente contenti i numerosi spettatori e fan della soap opera anche se donna Francisca non verrà messa al corrente di questo inatteso ritorno in paese.

Il Segreto, le anticipazioni 11-16 maggio: il ritorno di Raimundo

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto che andranno in onda dall'11 al 16 maggio in prima visione su Canale 5, rivelano che la signora di Puente Viejo non verrà a sapere dell'imminente ritorno in paese del suo amato Raimundo.

Isabel, infatti, la terrà all'oscuro di tutto e come se non bastasse comincerà anche a soggiogarla e a tenerla sotto scacco: le chiederà delle somme di denaro sempre più elevate e come se non bastasse ha intenzione di acquistare tutte le proprietà che un tempo appartenevano a lei.

Eppure la clandestinità di donna Francisca rischierà seriamente di essere scoperta: Tomas ed Adolfo, infatti, saranno ad un passo dallo scoprire tutta la verità ma Isabel, grazie alla sua abilità nel mentire, riuscirà a fare in modo che i due non scoprano la verità sulla presenza della Montenegro. Tuttavia il comportamento di Isabel attirerà i sospetti di suo figlio, il quale si renderà conto che sua mamma gli sta nascondendo qualcosa.

E poi ancora le anticipazioni delle prossime puntate de Il Segreto in onda fino al 16 maggio su Canale 5, rivelano che col passare dei giorni Francisca comincerà a chiedersi per quale motivo Raimundo non si sia messo sulle sue tracce e quindi non la stia cercando.

Isabel chiederà di far ammazzare Matias

Isabel, invece, andrà avanti per la sua strada e come se non bastasse penserà ad un nuovo terribile piano da portare in porto. La donna, infatti, ordinerà ad Ignacio di far ammazzare Matias e quindi di sbarazzarsi per sempre di lui. Secondo Francisca, infatti, l'uomo è diventato un vero e proprio 'impiccio' per lei dopo che ha riacceso nuovamente gli animi dei minatori di Puente Viejo e ha rischiato di far scatenare una nuova rivolta in paese.

Intanto i rapporti tra Matias e Marcela saranno sempre più tesi: la donna, infatti, non riuscirà a rinunciare del tutto a Tomas. E per lei questo sarà un momento di grave crisi interiore. Gli spoiler della prossima settimana de Il Segreto, inoltre, rivelano che in Spagna tornerà anche Emilia, la quale ha scelto di affrontare in prima persona suo figlio.