Soleil Sorgè circa due mesi fa ha comunicato tramite i suoi profili social di essere rimasta bloccata ai Caraibi per lo stop ai voli internazionali introdotto in seguito all'emergenza sanitaria. In queste ultime ore, l'influencer ha fatto sapere che finalmente ha ottenuto il via libera per tornare in Italia e su Instagram ha voluto condividere con i fan le proprie emozioni.

Soleil Sorgè torna in Italia

Soleil Sorgè qualche mese fa ha spiegato di non riuscire a lasciare Santo Domingo nonostante avesse contattato l'ambasciata italiana locale per provare a sbloccare la sua situazione. La sua vacanza da sogno, dunque, nel tempo si è trasformata in una sorta di "prigione" nell'attesa di sapere quando avrebbe ottenuto il permesso per rientrare in Italia, com'è accaduto in questo periodo a diversi italiani rimasti bloccati all'estero.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato che ai Caraibi la situazione non è molto diversa da quella che si sta vivendo in Italia e nel resto del mondo, anche se il bilancio dei contagi è inferiore. Per questo motivo anche lei ha trascorso il suo tempo in quarantena e ogni tanto si è concessa un po' di sole in piscina. Tutto ciò, nell'attesa di ricevere notizie sulla possibilità di prendere un aereo per ripartire verso l'Italia.

Poche ore fa ha voluto condividere con i suoi follower la felicità del suo imminente rientro nel Belpaese: "L'odissea è finita, si torna in Italia", ha comunicato Soleil nelle sue Instagram Stories mentre si accingeva a salire sull'aereo diretto nel nostro Paese.

'L'odissea è finita, si torna in Italia'

L'influencer italo-statunitense ha chiarito di non aver anticipato nulla in questi giorni perché temeva che da un momento all'altro la speranza di poter tornare in Italia venisse a cadere com'era accaduto finora. Invece, dopo che la sua vacanza si era trasformata in una sorta di incubo, stavolta è arrivato realmente il via libera alla partenza.

Da tutta questa storia, comunque, Soleil Sorgè ha voluto trarre un pensiero positivo, dicendo che almeno ha potuto trascorrere un po' di giorni con il padre.

Intanto, per quanto riguarda la sua vita sentimentale, in una recente intervista rilasciata a Il Giornale l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha spiegato perché è finita la sua storia d'amore con Jeremias Rodriguez.

La modella 25enne ha detto che, nonostante si siano lasciati, l'amore che li ha uniti è rimasto intatto. Nonostante ciò, hanno capito che sono piuttosto distanti per abitudini e stili di vita, dunque si sono resi conto che: "Non eravamo destinati a stare insieme".