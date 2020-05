Dopo aver subito una sospensione dal palinsesto di Canale 5 a causa della pandemia, Uomini e donne è tornato ad intrattenere i telespettatori nella sua versione classica e, nelle ultime ore, è al centro dell'attenzione mediatica per via di un attacco social che un'ex tronista ha rivolto ad un'ex corteggiatrice. Parliamo delle critiche che Valentina Dallari ha lanciato a Giulia De Lellis, rispetto al contenuto di alcune Instagram stories che quest'ultima ha condiviso con il web sul suo nuovo beauty-regime.

Riattivandosi tra le storie su Instagram, la De Lellis ha parlato ai follower della nuova dieta che ha deciso di seguire per "asciugarsi", in occasione delle prove a cui ha preso parte nel Milanese per una campagna pubblicitaria.

Parole, quelle spese dalla mora influencer, che sono state fermamente stigmatizzate dalla deejay bolognese, la quale è reduce da una dolorosa battaglia personale affrontata contro l'anoressia.

Giulia De Lellis si mette a dieta

Tra le sue storie su Instagram, Giulia De Lellis ha condiviso con il web una serie di video in cui ha parlato dei suoi segreti di bellezza, tra cui una bevanda depurativa che riesce ad ottenere tenendo in immersione in un litro d'acqua del finocchio, del sedano e della menta. E, dopo aver spiegato ai fan la ricetta dell'acqua depurante in questione, non ha poi nascosto di aver convenuto insieme al suo nutrizionista una dieta per rimediare agli effetti sortiti dal suo fisico per via del lockdown.

"Devo asciugarmi un po'. Questa quarantena ci ha fatto gonfiare un po' tutti - ha poi spiegato ai fan, in video -. Condividerò con voi la dieta per asciugarmi, ma quella è molto personale, e le mie acque". Su quest'ultime esternazioni è, ad un certo punto, intervenuto Damante, parlando al web alquanto scettico su quanto detto dalla sua ritrovata fidanzata.

"Sì, sì... raga, fate attività sportiva!", il ragazzo ha, quindi, esortato tutti a migliorare il proprio aspetto fisico attraverso lo sport.

Sempre a margine della confessione sulla nuova dieta seguita dalla De Lellis, è giunto in rete, inoltre, un commento critico che Valentina Dallari ha espresso attraverso il suo profilo Instagram.

Valentina Dallari attacca Giulia De Lellis

Piuttosto piccata è stata la reazione che Valentina Dallari ha avuto non appena appreso della dieta che Giulia De Lellis ha confidato di seguire ai suoi fan. Tra le sue storie su Instagram, la dj bolognese ha condiviso il video rivelatore dell'ex corteggiatrice con il seguente messaggio critico: "La dieta invece per far crescere qualche neurone? Quella esiste? Perché non la posti? Magari fai andare di moda cose utili ogni tanto". Dalle ultime parole al veleno spese per iscritto, trapela tutto il disappunto maturato dalla Dallari sul fatto che la De Lellis abbia informato i fan di essersi messa a dieta per "asciugarsi".

E non è finita qui. Perché in un video successivo alla sua prima storia, l'ex tronista ha poi definito l'ex corteggiatrice un personaggio negativo.

"Per favore - ha così concluso il suo intervento social la Dallari, sul conto della De Lellis-, apriamo gli occhi. E la cosa più preoccupante è che c’è gente che le dà lavoro. Manco mi esprimo, cioè quelli aiutano un danno a diventare un mega danno…”.