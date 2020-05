Dopo essere andata in onda su Rai 1 senza alcuna interruzione, la quarta stagione de Il Paradiso delle Signore si è presa una pausa momentanea dovuta alla situazione emergenziale nel nostro Paese. Le vicende ambientate nel magazzino più lussuoso di Milano però tengono ancora compagnia al pubblico con le repliche. Al tal proposito sono già state rese note le anticipazioni degli episodi che i telespettatori rivedranno dal 18 al 22 maggio 2020. Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) e il marito Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) non faranno altro che pensare a Riccardo (Enrico Oetiker) e Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello).

In particolare il direttore del grande magazzino e la moglie scopriranno che la venere ha tradito il marito Cesare Diamante (Michele Cesari). Angela Barbieri (Alessia Debandi), invece, dopo essere stata pagata da Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) per far allontanare Gualtiero Mairan dalle Brancia di Montalto correrà un grosso pericolo. La cameriera del circolo subirà un furto da una vecchia conoscenza di suo fratello Marcello (Pietro Masotti).

Il Paradiso delle signore: Nicoletta e Riccardo smascherati da Marta e Vittorio

Nelle puntate in replica da lunedì 18 a venerdì 22 maggio 2020, Nicoletta pur sapendo di amare follemente Riccardo sarà assalita dai sensi di colpa per aver tradito il marito.

Intanto Umberto e Adelaide saranno sempre più decisi a mettere le mani nell’ingente patrimonio delle Brancia di Montalto. Per riuscire nel loro intento il Guarnieri e la cognata penseranno di invitare a cena Flavia e la figlia Ludovica. Nel contempo Gabriella dopo aver ultimato i disegni per la nuova collezione firmata Paradiso si preparerà per farli vedere a Vittorio.

Marcello, dopo aver sentito le sue datrici di lavoro parlare male di Angela, non ci penserà due volte a licenziarsi. Successivamente Nicoletta continuerà a dire delle menzogne a Cesare, mentre Vittorio deciderà di far realizzare un filmato per promuovere il grande magazzino. A gran sorpresa, il direttore Conti non chiederà a Marta di occuparsi della regia.

Salvatore offrirà il suo aiuto alla fidanzata Gabriella, quando la vedrà turbata per aver perso un oggetto molto importante. Tutte le veneri trascorreranno una serata insieme al cinema Corso, invece Riccardo cercherà di convincere Nicoletta ad uscire con lui. Ferraris e la signora Amato si faranno delle confidenze sul loro passato, invece Marta e Vittorio scopriranno qualcosa di inaspettato su Riccardo e Nicoletta. Nel frattempo quest’ultima desterà sempre più sospetti nei suoi familiari a causa dei suoi strani atteggiamenti.

Angela subisce un furto, Marcello chiede aiuto a Roberta

Il Conti farà sapere alle commesse che saranno le protagoniste del filmato promozionale del paradiso. Adelaide e Umberto faranno i conti con Gualtiero Mairan, il contabile fidato che avrà il pieno controllo dell’eredità delle Brancia.

Angela apparirà parecchio preoccupata sia per il fatto che la proprietaria di casa le darà un ultimatum per pagare l’affitto, e a causa di una figura del suo passato. Cesare finalmente, dopo essersi posto diverse domande, scoprirà di non aver sbagliato a dubitare della moglie. Intanto Riccardo, deciso a riavere Nicoletta al suo fianco in modo definitivo, chiederà al suo amico Cosimo di contattare l’arcivescovo. In particolare il rampollo dei Guarnieri vorrà sapere se c’è la possibilità che il matrimonio tra i due venga annullato. Gabriella e Agnese realizzeranno gli abiti per le veneri, mentre Marta farà la conoscenza della regista Elsa in caffetteria. Angela, dopo aver accettato di svolgere un incarico per Adelaide, verrà derubata da uno scagnozzo del Mantovano, un nemico di suo fratello Marcello.

Quest’ultimo con molto coraggio affronterà il malvivente che ha aggredito sua sorella per colpa sua: durante lo scontro il giovane Barbieri riporterà delle ferite che verranno medicate da Roberta in caffetteria. Il direttore Conti verrà a conoscenza del fatto che Riccardo ha preparato un contratto con Cosimo, senza farlo sapere a lui e Luciano. Infine Marcello, desideroso di vedere sua sorella serena, si rivolgerà a Roberta.