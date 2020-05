Una protagonista della soap opera Una vita, nei prossimi appuntamenti italiani in programma su Canale 5 nel periodo estivo uscirà di scena. Le anticipazioni rivelano che dopo i decessi di Eduardo Torralba (Paco Mora) e di Samuel Alday (Juan Gareda), i cittadini di Acacias 38 diranno addio anche a Lucia Alvarado (Alba Gutierrez). Quest’ultima dopo aver lottato contro il cancro per diverse settimane perderà la vita tra le braccia di Telmo Martinez (Dani Tatay). Si continuerà a parlare della ricca ereditiera anche dopo la sua scomparsa, visto che si scoprirà che la donna ha lasciato ogni suo bene al figlio Mateo (Adrian Hernandez) e all’ex prelato.

Una Vita, spoiler: la morte di Eduardo, Lucia apprende di essere malata

Negli episodi andati in onda in Spagna verso la fine di aprile 2019, e che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana si assisterà alla morte di Lucia Alvarado. Dagli spoiler si evince che tutto comincerà quando durante il funerale del marito Eduardo, la ricca ereditiera perderà i sensi e verrà ricoverata in ospedale. Dopo aver ricevuto le dovute cure mediche, la madre di Mateo riceverà una terribile notizia poiché scoprirà di avere pochi giorni di vita a causa di un cancro ai polmoni. Completamente sotto shock per aver appreso della malattia della sua amata, Telmo farà il possibile per convincerla a farsi visitare da altri specialisti.

L’ex sacerdote quando la cugina della defunta Celia si rassegnerà al proprio destino, troverà il coraggio di confessare la verità a Mateo. Quest’ultimo nonostante sarà turbato per la madre, farà dei salti di gioia quando l’ex parroco gli dirà di essere il suo vero padre. Intanto la Alvarado per non far soffrire il figlio, non gli farà sapere di essere in fin di vita.

L’ultima volontà della Alvarado, Telmo svela di essere il padre di Mateo

La tragedia sarà dietro l’angolo, dato che nel corso del capitolo numero 998, Lucia dopo aver dato l’ultimo saluto ad Ursula, Felipe, e ad altri suoi conoscenti esigerà di rimanere da sola con Telmo. La figlia dei marchesi di Valmez chiuderà per sempre gli occhi nell’istante in cui il Martinez le dirà che sognava di andare a vivere con lei e Mateo in una cittadina situata vicino al mare.

L’ex prelato, anche se sarà affranto per la perdita della sua dolce metà, cercherà di farsi coraggio per il bene del figlio. Non tarderà ad arrivare un colpo di scena quando i paesani di Acacias 38 rimarranno senza parole nell’apprendere che la Alvarado ha lasciato i suoi averi a Mateo e Telmo. Sarà proprio quest’ultimo a mettere al corrente tutti coloro che saranno presenti alla veglia funebre, del gesto fatto dalla sua compianta Lucia. In particolare l’ex parroco, oltre ad annunciare che Mateo è suo figlio, sveleràle ultime volontà della sua amata. A questo punto, Susana e altri compaesani, dopo aver ascoltato il discorso del Martinez, finalmente capiranno per quale motivo la defunta Alvarado ha mentito sulla paternità del figlio.