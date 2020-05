Emozioni e colpi di scena attendono i fan di Una vita nel corso delle puntate in onda su Canale 5 nel corso dei prossimi mesi. Dalle anticipazioni provenienti dalla Spagna infatti, si viene a sapere che Eduardo Torralba perderà la vita, sembra a causa di un medicinale somministratogli da Ursula. Quest'ultima perderà il senno nel momento in cui Telmo deciderà di lasciare Acacias, credendo di non avere un futuro insieme a Lucia. La Dicenta, credendo che sia Eduardo l'ostacolo al loro amore, farà in modo che l'uomo abbia una crisi respiratoria che lo porterà alla morte.

Una vita, anticipazioni Spagna: Ursula vuole impedire a Telmo di lasciare Acacias

Molte novità attendono i fan di Una vita nel corso delle prossime puntate, dove si scoprirà che Lucia sarà afflitta da un male incurabile e che le lascerà poche settimane di vita. La donna confesserà il suo tragico destino a Ursula, mentre progetterà la fuga di Telmo e Mateo da Acacias. Il Martinez all'oscuro della malattia della sua amata, sarà convinto che la Alvarado non voglia partire con lui a causa di Eduardo e crederà che la donna abbia scelto di rimanere con il marito. Per tale motivo, l'ex sacerdote le scriverà una missiva in cui le comunicherà la sua decisione di lasciare il quartiere da solo, per non interferire con il suo matrimonio con Eduardo.

Ursula perde il senno e provoca la morte di Eduardo

Sarà in questo frangente che i telespettatori di Una vita vedranno Ursula perdere il senno. La Dicenta infatti, comincerà a pregare la Vergine dei miracoli affinché faccia rimanere Telmo nel quartiere. L'istitutrice penserà che sia proprio Eduardo la causa di tutto e, ripensando anche alle parole del Martinez, si convincerà che il Torralba sia un elemento di disturbo nella relazione tra Telmo e Lucia.

Ursula arriverà a pensare di 'sacrificare' Eduardo per permettere ai due innamorati di vivere i loro sentimenti alla luce del sole. Dagli spoiler spagnoli, giunge la notizia che la donna, sempre più fuori di sé, somministrerà a Eduardo un medicinale per calmare le sue solite crisi di tosse. Pochi minuti dopo però, l'uomo si accascerà a terra in preda ad una crisi respiratoria, morendo nel bel mezzo della strada.

Proprio Ursula sembrerà sconvolta nel vedere l'uomo privo di vita, anche se i telespettatori intuiranno sin da subito, che sia stata proprio lei ad aver causato la morte del Torralba, magari manipolando i medicinali del suo signore.

In attesa di scoprire ulteriori novità in merito alla morte del marito di Lucia, si ricorda che la soap tv Una vita, va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, nel consueto orario delle 14:45. Su Mediaset Play invece, è possibile rivedere le puntate già trasmesse.