Il Paradiso delle Signore come altre produzioni televisive ha dovuto fermarsi a causa dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Tuttavia, tutti gli attori della soap stanno cercando di restare accanto ai fan attraverso i social ed anche rilasciando interviste. L'ultimo in ordine di tempo è stato Enrico Oetiker, l'interprete del tormentato Riccardo Guarnieri, il quale ha fatto una chiacchierata con il sito di Tvsoap parlando ampiamente del suo personaggio e di sé stesso.

Enrico Oetiker: 'Adoro Riccardo è emotivamente pieno di sfaccettature'

L'attore Enrico Oetiker che a Il Paradiso delle signore presta il volto a Riccardo Guarnieri ha rilasciato un'intervista a Tvsoap nella quale ha parlato ampiamente del suo personaggio. Il giovane attore a tal proposito ha detto: ''Gli attori hanno creato un personaggio tridimensionale facendolo partire con i difetti in evidenza ed i pregi in sordina. Poco dopo, però, sono emerse la sua sensibilità, l'empatia, la capacità di legarsi alle persone e la generosità.

Ho apprezzato molto il fatto che lo abbiano fatto partire con una condizione di finta superficialità, cinismo e menefreghismo. Interpretare Riccardo è stata per me una grandissima sfida perché mi ha permesso di spaziare in tutte le sue sfaccettature dalla rabbia alla malinconia fino alla delusione. Il personaggio che interpreto è una trottola emotiva e ciò per un attore è divertente e stimolante''.

Enrico Oetiker: 'In futuro vorrei aprirmi al mercato internazionale'

Enrico Oetiker, alias Riccardo Guarnieri de Il Paradiso delle signore ha proseguito l'intervista dicendo che ha temuto che il pubblico legato alla tormentata storia con Nicoletta non avrebbe accettato di buon grado la storia con Angela, in quanto le storie molto tormentate appassionano sia gli interpreti sia i telespettatori. Inoltre, ha sottolineato che gli è mancata molto Federica Girardello (Nicoletta Cattaneo), ma avendo recitato con Alessia Debandi e Giulia Arena non si è sentito solo.

Poco dopo ha parlato della sua carriera e come il ruolo di Riccardo abbia fatto sì che il pubblico lo riconosca per strada. Riguardo a ciò, Enrico Oetiker ha detto: ''Ovviamente, prima avevo fatto cinema che ha un bacino d'utenza minore e pur non essendo alla prima esperienza si può dire che Il Paradiso delle signore mi ha fatto conoscere di più. Non ero senza esperienza, ma senza dubbio la popolarità te la dà una serie quotidiana che va in onda su una rete nazionale. In futuro, essendo bilingue vorrei aprirmi al mercato internazionale. Sto prendendo anche lezioni di spagnolo. Non voglio dimenticarmi dell'Italia, ma vorrei provare a darmi delle opportunità all'estero''.

Il bravo attore romano ha poi parlato del rapporto con i fan dicendo che si comporta con loro così come con i suoi amici, per cui quando gli chiedono una foto o un autografo non si tira mai indietro. Questo perché è convinto che le luci della ribalta non devono cambiare il proprio modo di essere.

Enrico Oetiker: 'Mi piace l'arte in tutte le sue declinazioni'

Enrico Oetiker è passato poi a parlare di sé stesso, di quando ha deciso di fare l'attore, di ciò che gli piace fare nel tempo libero e dei suoi lavori passati. Il giovane attore ha svelato che non c'è stato un momento preciso in cui ha deciso di fare l'attore, ma che essendo molto creativo in seguito agli studi classici ha sentito l'esigenza di esprimersi.

Ha detto di aver sempre scritto, ma di non aver mai pensato di intraprendere la carriera cinematografica, ma poi grazie al consiglio di un amico si è iscritto all'Accademia Corrado Pani ed ha poi trovato subito un'agenzia ed ha iniziato a lavorare.

Il giovane attore ha proseguito parlando dei suoi hobby ed ha detto: ''Sono iperattivo e non so stare né fermo né zitto nemmeno per un minuto. Mi piace editare videro, scrivere, leggere e l'arte in tutte le sue declinazioni. Inoltre faccio molto sport tra cui skateboard, arrampicata, snowboard. Nel mio lavoro ci sono periodi in cui non si fa nulla ed altri in cui non si ha nemmeno il tempo di preparare la cena.

Gli ultimi due anni grazie al Paradiso non ho avuto molto tempo per me''.

Infine ha parlato dei suoi primi lavori per avere un po' di indipendenza economica ed ha svelato che ha fatto il babysitter e lo ha fatto con molto piacere, in quanto venendo da una famiglia numerosa è sempre stato con i bambini che spesso trova più interessanti dei grandi. I bambini, infatti, lo stimolano ed adora stare con loro, ma anche loro lo adorano. Enrico ha rivelato di aver fatto il babysitter per avere un'entrata economica, ma che lo avrebbe fatto anche gratis perché adora i bambini.