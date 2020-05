La replica dello speciale musicale "Amici per sempre" è la proposta televisiva di Rai 1 per la prima serata tv di martedì 5 maggio. Lo show che celebra i cinquanta anni di carriera musicale dei Pooh fu mandato in onda per la prima volta nel 2016 e fu presentato da Carlo Conti. A salire sul palco per festeggiare la storica band italiana saranno numerosi interpreti del panorama musicale italiano.

Gli ospiti dello show "Amici Per Sempre"

Lo show "Amici per sempre", in onda martedì 5 maggio su Rai Uno, festeggia cinque decenni di grandi successi dello storico gruppo dei Pooh.

Nella sua formazione classica la compagine musicale era formata da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Stefano D’Orazio; per l'occasione, comunque, ci sarà anche Riccardo Fogli che ha fatto parte del gruppo fino agli Anni '70 e che si è riunito con i quattro musicisti per il tour di addio al pubblico del 2016. Per la precisione, l'ultimo concerto della band si è tenuto il 30 dicembre 2016 all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna.

La serata sarà allietata anche dalla presenza di vari ospiti.

Tra gli artisti presenti alla serata spiccano i nomi della versatile Emma Marrone, oltre che di Patty Pravo, Rocco Hunt e dei Modà.

La scaletta della serata

La scaletta dello show prevede l'esibizione di tanti successi che hanno permesso alla compagine musicale di farsi apprezzare da più generazioni.

L'apertura sarà affidata alla sigla "Amici per sempre" dopodiché sarà la volta di tre storici successi tutti in fila: "Pensiero", "Piccola Ketty" e "Tanta voglia di lei", quest'ultima intonata con i Modà che in passato sono stati indicati quali possibili eredi artistici.

Sempre con i Modà i Pooh canteranno "E Non c’è mai una fine", poi si cimenteranno in "Non siamo in pericolo" e a seguire accoglieranno Patty Pravo per un altro storico pezzo quale "Noi due nel mondo e nell'anima".

Le canzoni successive saranno "Nascerò con te", Canterò per te", "Pronto Buongiorno è la sveglia", "Dammi solo un minuto", in compagnia di Rocco Hunt, "La donna del mio amico", "L'altra donna", "Dimmi di sì", "Cercando di te" e "Pierre".

Poi ad essere cantati saranno due brani che sono risultati vincitori di altrettante edizioni del Festival di Sanremo. Il primo è "Storie di tutti i giorni", con il quale Riccardo Fogli vinse l'edizione del 1982, mentre l'altro è "Uomini Soli", vincitrice nel 1990, che i Pooh intoneranno insieme ad Emma Marrone. Sempre insieme a Emma la band intonerà anche "Io di te non ho paura".

L'ultimo quarto di scaletta prevede "Figli", "Stare senza di te", 50 Primavere", "In silenzio", "In diretta nel vento", "Notte a sorpresa", "Chi fermerà la musica" e il bis con "Noi due nel mondo e nell'anima".