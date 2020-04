Lunedì 27 aprile andrà in onda l'ultima puntata de Il Paradiso delle Signore, che dovrà essere interpretata come finale di questa quarta stagione, visto che l'emergenza sanitaria italiana ha bloccato le riprese. La produzione, infatti, ha rimandato la messa in onda a data da destinarsi, sebbene Alessandro Tersigni abbia pubblicato un post su Instagram, dove dà l'appuntamento ai fans per la prossima stagione televisiva. D'altronde la Rai ha confermato la quinta stagione, mentre le storie non hanno ancora un degno finale.

Nel corso dell'ultima puntata, Riccardo Guarnieri compirà un gesto d'amore nei confronti di Angela Barbieri, mentre Gabriella Rossi accetterà di uscire con Cosimo.

Il paradiso delle signore anticipazioni 27 aprile: Salvatore tenta di riconquistare Gabriella

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti la puntata del 27 aprile su Rai 1, svelano che Gabriella sarà molto combattuta tra l'attrazione che prova per Cosimo ed i sentimenti per Salvatore. A tal proposito, il giovane Amato tenterà l'ultima carta per ricucire il rapporto con la sua ex fidanzata.

In dettaglio, il figlio di Agnese scriverà un bigliettino che lascerà all'atelier con la speranza di riconquistare la stilista. Peccato, che la lettera venga intercettata dalla madre, intenzionata a non dare una nuova delusione al figlio. La sarta, infatti, crederà che la Rossi non sia la donna adatta a stare accanto a Salvatore. Nel frattempo, la migliore amica di Roberta accetterà un invito a cena da Cosimo, ignara del tranello organizzato dalla sua ex suocera.

Salvatore, osserverà da lontano la donna montare in auto con il rivale, tanto da cadere nella disperazione.

Riccardo vuole riavvicinare Angela a suo figlio

Inoltre, l'attenzione sarà rivolta su Riccardo, interpretato dall'attore Enrico Oetiker. Nel dettaglio, il figlio di Umberto avrà intenzione di salvare la sua storia d'amore con la dolce Angela (Alessia Debandi). Peccato, che il padre gli abbia consigliato che l'unica soluzione è quella di assumersi le proprie responsabilità dopo la scoperta della gravidanza di Ludovica.

Il giovane Guarnieri, schiacciato dalle responsabilità, accetterà di convolare a giuste nozze con la Brancia di Montalto se quest'ultima non avesse mentito sulla sua gestazione. I telespettatori, infatti, scopriranno che la figlia di Flavia non è in attesa di un bebè, ma si è messa d'accordo con un ginecologo per falsificare un test di gravidanza. Nel frattempo, il fratello di Marta deciderà di compiere un'opera buona nei confronti dell'ex fidanzata. L'uomo aiuterà Angela a ricongiungersi al figlio, trasferitosi con la sua nuova famiglia adottiva in Australia.