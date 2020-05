In questo ultimo periodo su Rai 1 stanno andando in onda le repliche della quarta serie dello sceneggiato Il Paradiso delle Signore, che è entrato dritto nel cuore degli italiani, grazie alle sue storie d'amore sullo sfondo di un famoso atelier milanese. L'emergenza sanitaria infatti ha impedito agli attori di ultimare le riprese, tanto che molti avvenimenti non hanno avuto ancora un degno finale.

Nella replica, che verrà riproposta il 5 maggio dalle ore 15:40, vedremo che la salute di Margherita farà preoccupare moltissimo Nicoletta Cattaneo, rimasta nel frattempo a casa da sola dopo la sua rinuncia a partecipare al banchetto nuziale di Vittorio Conti e Marta Guarnieri.

Riccardo, a questo punto, deciderà di recarsi a casa dell'ex amata, sebbene gli sia stato intimato di stare lontano da loro. Cosimo Bergamini, invece, approfitterà del clima di festa per proporre un ballo a Gabriella Rossi. In questa circostanza, l'uomo dimostrerà di avere un debole per la stilista.

Il Paradiso delle Signore: Vittorio e Marta sposi, Cosimo è interessato a Gabriella

La replica della soap opera, in programma martedì 5 maggio su Rai 1, svela che tutti gli occhi saranno puntati su Marta e Vittorio, in procinto di diventare marito e moglie.

Finalmente, i due giovani coroneranno il loro sogno d'amore davanti a tutti gli ospiti intervenuti all'evento. A tal proposito, la Guarnieri rimarrà favorevolmente colpita dall'organizzazione del suo matrimonio, che aveva visto per l'occasione il ritorno di Umberto dalla Svizzera. Cosimo, invece, dimostrerà di nutrire un sentimento ben diverso dall'amicizia nei confronti di Gabriella, tanto da avvicinarsi a lei in ogni modo.

Un atteggiamento, che irriterà parecchio Salvatore, il suo fidanzato siciliano. In particolare, il giovane Amato non gradirà che la sua ragazza si cimenti nel twist in mezzo alla pista con Bergamini.

Riccardo corre in aiuto di Nicoletta a causa di Margherita

Dalle trame de Il Paradiso delle Signore, si evince che Angela continuerà a servire come cameriera alla festa in onore di Vittorio e Marta, se non fosse messa in allarme da una telefonata di Nicoletta. La figlia di Silvia infatti apparirà molto agitata per un malessere di Margherita, tanto da trovarsi in grave difficoltà a gestire la situazione.

Riccardo, invece, capirà al volo che la sua ex amata ha bisogno del suo aiuto, tanto da precipitarsi da lei, disertando il banchetto della sorella appena sposata. Intanto, Salvatore disapproverà la condotta di Gabriella mentre le Veneri si getteranno in pista, tanto da coinvolgere tutti quanti con i loro balli sfrenati. Per concludere, la Barbieri si incontrerà con un personaggio misterioso fuori dal circolo una volta finito il suo turno di lavoro.