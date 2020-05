È l'esuberante opinionista di Uomini e donne, sempre con la risposta pronta. Non risparmia commenti e critiche anche aspre nei confronti dei protagonisti della nota trasmissione dedicata ai sentimenti. È ormai nota a tutti la sua insofferenza nei confronti della dama torinese Gemma Galgani. In ogni puntata non perdono occasione per dirsene di tutti i colori. Offese, critiche anche pesanti, litigi forti da arrivare quasi alle mani, e che costringono la conduttrice Maria De Filippi a scendere dai suoi famosi scalini per placare gli animi e riportare il sereno in studio.

Il programma però come molti altri format si è interrotto a causa dell'emergenza sanitaria che il nostro Paese sta vivendo. A proposito di questo difficile periodo, Tina Cipollari ha rivelato delle cose inaspettate sulla sua vita chiusa come tutti in casa.

Tina Cipollari rivela di avere gli incubi nel cuore della notte

Il lungo periodo di quarantena che tutti stiamo vivendo per molti non è affatto facile. Non lo è nemmeno per l'opinionista di Uomini & Donne Tina Cipollari. Intervistata dal settimanale "Nuovo" ha svelato che queste giornate in casa non le sta vivendo molto serenamente.

La donna ha detto che soprattutto le prime due settimane di quarantena sono state difficilissime, in particolare durante la notte quando non riusciva a dormire e aveva gli incubi. La Cipollari ha svelato: 'Le prime due settimane non riuscivo a dormire e avevo gli incubi'. Ora, ha poi aggiunto, si sta abituando, anche se si augura che finisca tutto al più presto. La cosa che le manca è la libertà di uscire quando vuole e andare a trovare le persone a cui vuole bene, primi fra tutti i suoi fratelli.

La donna ha raccontato come sta trascorrendo le giornate in casa con i suoi tre figli e soprattutto come sta vivendo la separazione dal suo attuale compagno Vincenzo.

L'opinionista di U&D trascorre le giornate insieme ai suoi figli

L'esuberante opinionista di Uomini e Donne ha raccontato nel corso dell'intervista al noto settimanale di Gossip che sta trascorrendo queste giornate in casa insieme ai suoi tre figli adolescenti, anche se non è facile tenerli chiusi in casa tutto il giorno.

La cosa positiva però è che hanno più tempo per stare insieme e fare lunghe chiacchierate. Non potevano di certo mancare poi delle domande sulla sua storia d'amore vissuta come tanti in questo momento da separati. La Cipollari ha svelato che con Vincenzo si sentono spesso a telefono e ogni tanto fanno anche qualche videochiamata. Non ne fanno tante perché come dichiarato da Tina, avendo tutti e tre i suoi figli a casa, ha una vita piuttosto impegnata e grazie a Dio non si annoia mai.