Continuano le vicende del fortunato sceneggiato Il Paradiso delle Signore. Nel 17° episodio che andrà in onda in replica il 21 maggio dalle ore 15:40 su Rai 1, ci saranno molti colpi di scena.

Scendendo nel dettaglio, Angela Barbieri (Alessia Debandi) sarà in pericolo per colpa del Mantovano. Intanto, Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) studieranno un piano per ingannare il notaio di Ludovica e Flavia Brancia. Infine, il matrimonio tra Cesare Diamante e Nicoletta Cattaneo entrerà in crisi dopo la scoperta del tradimento di quest'ultima.

Il Paradiso delle Signore, trame del 21 maggio: Cesare affronta Nicoletta, Riccardo chiede aiuto a Cosimo

Le trame della soap opera italiana, in onda giovedì 21 maggio su Rai 1, dicono che ci saranno molti problemi in casa Cattaneo.

Cesare, infatti, avrà la certezza che la moglie lo stia tradendo con un rivale. Per questo motivo, il dottor Diamante metterà con le spalle al muro Nicoletta, tanto da farle rivelare la vera identità del suo amante misterioso. Dall'altro canto, Riccardo non riuscirà più a stare lontano dalla madre di Margherita, tanto da studiare un piano con la complicità del suo amico Cosimo. Il Guarnieri, infatti, chiederà a Bergamini di intercedere con il Vescovo per avviare le pratiche dell'annullamento delle nozze da parte della Sacra Rota per la Cattaneo.

Infine ci saranno buone notizie per le 'Veneri' dopo la decisione di Vittorio (Alessandro Tersigni) di creare un video promozionale. Infine, Agnese e la talentuosa Gabriella saranno in ansia per il nuovo lavoro commissionato dal Conti.

Angela in pericolo per colpa del Mantovano

Dagli spoiler de Il Paradiso delle Signore, incentrati sul 17° episodio, si evince che Marta farà la conoscenza di Elsa, la regista chiamata da suo marito a dirigere il firmato promozionale durante una pausa caffè al circolo.

Intanto, tutta l'attenzione sarà rivolta per Angela (Alessia Debandi), la quale sarà coinvolta in un brutto piano pur di mantenere il lavoro da cameriera. Adelaide, infatti, la convincerà a diventare sua complice nella truffa, organizzata ai danni del notaio del patrimonio di Flavia e Ludovica (Giulia Arena).

La Barbieri, a questo punto, accetterà lo scellerato piano ideato dalla contessa e Umberto per derubare le Brancia: un modo per ottenere una certa liquidità e ripagare il debito contratto con il padrone della sua abitazione. La sorella di Angela, infatti, farà in modo che Gualtiero Mairan non accetti di lavorare per le Brancia. Peccato che la giovane venga aggredita e derubata dei soldi dal Mantovano, uno dei brutti ceffi conosciuti da Marcello in carcere.