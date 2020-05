Le repliche delle puntate de Il Paradiso delle Signore continuano a tenere incollati tantissimi telespettatori su Rai 1. La trama della puntata, trasmessa il 12 maggio dopo l'appuntamento con 'Vieni da Me', annuncia grossi colpi di scena, che emozioneranno i fans dello sceneggiato ambientato in un lussuoso magazzino milanese. In sintesi, Cesare Diamante farà un passo avanti per Nicoletta Cattaneo, mentre Roberta Pellegrino (Federica De Benedettis) inizierà ad avere dei sospetti su Marcello Barbieri (Pietro Masotti).

Infine, ci saranno buone notizie per Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) dopo che hanno dovuto rimandare la partenza del viaggio di nozze.

Il Paradiso delle signore, replica 12 maggio: Roberta crede che Marcello abbia derubato il grande magazzino

La trama della puntata della soap opera italiana, in onda martedì 12 maggio su Rai 1 svelano che Roberta troverà un paio di guanti con la targhetta del grande magazzino appoggiati su un mobile della cucina di casa sua. Per questo motivo, la Venere sospetterà che Marcello sia coinvolto nel furto che ha impedito a Marta e Vittorio di partire per la luna di miele.

A tal proposito, il direttore e la figlia di Umberto (Roberto Farnesi) appariranno felicissimi di essere diventati marito e moglie, se dei balordi non avevano messo a soqquadro l'intero negozio. Poco dopo, i due giovani saranno raggiunti da una telefonata, che li farà tirare un sospiro di sollievo. La polizia, infatti, li comunicherà di aver ritrovato la merce rubata. Una notizia, che porterà una ventata di fiducia tra i dipendenti ancora scossi dal drammatico evento.

A tal proposito, le condizioni di Rocco, ferito alla testa, miglioreranno a vista d'occhio grazie alle cure di Agnese e del ragioniere intervenuto per primo in suo soccorso.

Nicoletta ammette a Riccardo di amarlo come il primo giorno

Le trame de Il Paradiso delle Signore, in onda prossima settimana sul primo canale della tv di Stato svelano che l'evento organizzato da Luciano in occasione del passaggio di Berruti a Milano, riscuoterà un incredibile successo.

Il Cattaneo apparirà visibilmente emozionato, mentre tanto pubblico si riverserà al magazzino per incontrare da vicino il campione olimpico. Nel frattempo, Riccardo dimostrerà di non voler rinunciare a Nicoletta (Federica Girardello) per nessuna ragione. Infatti, studierà un altro stratagemma per farla capitolare una volta per tutte ai suoi piedi dopo essere diventato socio del grande magazzino. Il piano, questa volta, avrà il risultato sperato in quanto Nicoletta ormai messa con le spalle al muro, ammetterà di amarlo come il primo giorno.