Prosegue con successo l'appuntamento giornaliero con Il Paradiso delle Signore, lo sceneggiato italiano ambientato a Milano durante il boom economico degli anni '60. La trama dell'11 maggio svela che Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e la contessa Adelaide di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) iniziano una storia all'insaputa di tutti. Nel frattempo, Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello) sarà destabilizzata da una novità, mentre ci sarà molta agitazione per l'organizzazione di un evento in onore di Berruti al grande magazzino.

Il Paradiso delle Signore, trama 11 maggio: le Veneri in fermento per l'arrivo di Berruti

La replica della soap opera italiana, in programma lunedì 11 maggio su Rai 1 svela che Riccardo e Umberto non riusciranno a sotterrare l'ascia di guerra. Il giovane, infatti, sarà ancora particolarmente arrabbiato con il padre per i problemi del passato che però pesano ancora come dei macigni. Nel contempo al grande magazzino, le Veneri guidate da Luciano (Giorgio Lupano) allestiranno la vetrina in onore dell'arrivo del campione olimpico Berruti di passaggio nel capoluogo lombardo.

Inoltre, il figlio del Guarnieri farà una sconvolgente rivelazione a Nicoletta. In questo frangente, la Cattaneo apprenderà che il suo ex fidanzato ha acquistato le quote dell'atelier solo per starle vicino. Infine, Riccardo le farà sapere di avere ambiziosi progetti per il suo futuro lavorativo.

Adelaide e Umberto sempre più intimi

Dagli spoiler de Il Paradiso delle Signore, in onda l'11 maggio sul primo canale della tv di Stato, si evince che Silvia avrà uno scontro con la figlia dopo aver capito che il suo cuore batte ancora per Riccardo.

La moglie di Luciano la rimprovererà di mettere a repentaglio le sue nozze con Cesare. Per questo motivo, la Cattaneo inviterà il Diamante a sorvegliare le mosse della moglie, se non vuole perderla per sempre. Intanto i rapporti tra Adelaide e Umberto si faranno sempre più intimi. Nonostante questo, il Guarnieri e la contessa di Sant'Erasmo decideranno di vivere il flirt lontano dagli occhi indiscreti delle persone.

Marcello perde del denaro ad una partita di poker

Inoltre, tutta l'attenzione sarà catalizzata su Marcello che dimostrerà di non aver imparato la lezione del carcere. Il Barbieri, infatti, organizzerà una partita a poker approfittando dell'assenza di sua sorella. In questa circostanza, il giovane perderà una cospicua somma di denaro al tavolo verde. Infine, uno dei giocatori lascerà un regalo ad Angela (Alessia Debandi) prima di lasciare l'abitazione. Si ricorda che la puntata potrà essere rivista sulla piattaforma 'RaiPlay'.