La soap opera spagnola Il Segreto nonostante si stia avvicinando sempre di più al gran finale di questa ultima stagione, continua ad appassionare. Negli episodi in programma in Spagna la settimana prossima, Raimundo Ulloa finalmente comincerà a dare dei segni di miglioramento. Rosa Solozabal invece rimarrà senza parole: la giovane apprenderà da sua madre Doña Begoña che la governante Manuela ama in segreto suo padre Ignacio.

Il Segreto, trame Spagna: Alicia salvata da una sconosciuta, Matias si confida con la madre

Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse su Antena 3 dal 4 all’8 maggio 2020, dicono che Rosa chiederà scusa a Marta per aver coinvolto Ramon nella loro discussione. Successivamente quando Doña Begoña si arrabbierà con Manuela e le dirà di non gradire il modo in cui tratta suo marito e le sue figlie, la governante poi cadrà dalle scale e perderà i sensi. Intanto Alicia si rifiuterà di inginocchiarsi quando gli arcangeli saranno intenzionati ad ucciderla: a salvare il sindaco ci penserà una sconosciuta che, dopo aver posto fine all’esistenza degli assalitori, se ne andrà via.

A questo punto l’Urrutia verrà trovata sotto shock dal capitano Huertas, mentre le autorità si metteranno alla ricerca dei criminali. Matias sarà sincero con la madre Emilia, visto che le racconterà che dopo essere uscito dal carcere ha intrapreso una tresca con Alicia. Quest’ultima nonostante sarà ancora impaurita, vorrà continuare a fare il suo lavoro con il sostegno dei suoi genitori. Isabel, mentre farà colazione con Jean Pierr,e rimarrà stupita nel vedere arrivare i suoi figli.

Ignacio salva la sua governante, Doña Begoña preoccupata

Francisca, dopo aver riflettuto, interrogherà il marito Raimundo e lo inviterà a risponderle con il battito di ciglia: l'ex locandiere farà emozionare la moglie quando le dirà di amarla. Doña Begoña non appena sarà certa che Manuela non confesserà che è stata lei a spingerla giù per le scale chiederà aiuto alle sue figlie, che decideranno di chiamare il dottore.

Ignacio farà sapere ai suoi familiari che le condizioni della governante sono gravi e deciderà di prendersi cura della donna. Purtroppo Manuela correrà un grosso pericolo, poiché Doña Begoña sarà decisa a sbarazzarsi di lei. La Montenegro continuerà a fare delle domande al marito, e Matias deciderà di festeggiare la lieva ripresa del nonno quando gli chiederà di Camelia. In seguito Marcela farà vedere al marito il giornale che parla del successo che Prado ha avuto in Messico, per fargli capire che Emilia ha mentito. Don Filiberto quando Tomas negherà che ci sia il suo zampino con il salvataggio di Alicia, crederà insieme alla marchesa che ci sia un traditore tra gli arcangeli.

Fortunatamente Doña Begoña non riuscirà a far morire soffocata Manuela, grazie all’intervento di Ignacio. Quest’ultimo ordinerà alle sue figlie di riconciliarsi e Ramon sfogherà la sua rabbia contro Marta dopo aver litigato di nuovo con Adolfo. Doña Begoña dopo non essere riuscita a trovare un modo per rimanere da sola con Manuela, si confiderà con Rosa. Quest’ultima apprenderà che sua madre teme di poter essere denunciata dalla governante quando si sveglierà.

Raimundo stupisce il dottor Clemente, Rosa scopre che Manuela ama suo padre

Il dottor Clemente rimarrà sorpreso nel vedere Raimundo cosciente e reattivo.

Il medico proporrà a Francisca di cercare qualche specialista, e le dirà che il cervello di suo marito è in perfette condizioni. In seguito la marchesa cercherà di scoprire com’è avvenuta la caduta di Manuela, chiedendo delle informazioni al figlio Adolfo. Quest’ultimo dopo essersi rifiutato di trasferirsi a La Avana su richiesta della madre, apprenderà che Tomas teme che a Maqueda possa essere successo qualcosa di brutto. Adolfo finirà per confessare a suo fratello di voler lasciare La Casona perché Ramon maltratta Marta. Tomas ripenserà che Jean Pierre gli raccontò che quando perse la vita suo padre Simón Castro si vide costretto ad andarsene, a causa della minaccia di Ignacio Solozabal.

Jean Pierre oltre a sottolineare al de Los Visos di aver rinunciato a sua madre con la convinzione che l’uomo potesse gestire meglio gli affari della marchesa, gli chiese di non svelare la sua paternità ad Adolfo. Quest’ultimo non penserà che sia una buona idea interrogare suo suocero, su invito del fratello. Intanto Jean Pierre informerà Isabel di tutto ciò che è accaduto, e le dirà di avere il timore che dovrà partire quando Ignacio scoprirà che si trova a Puente Viejo. Infine Doña Begoña confesserà a Rosa che Manuela è segretamente innamorata di suo padre: la giovane Solozabal ,seppur scioccata, sceglierà di sostenere la madre.