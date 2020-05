Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Il Segreto, nelle puntate che andranno in onda su Antena 3 da lunedì 11 a venerdì 15 maggio, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, il Solozabal rivelerà il suo passato con la Marchesa Isabel De Los Visos e il reale motivo per cui cacciò Jean Pierre da Puente Viejo. Quest'ultimo, invece, racconterà a Tomas che l'uomo d'affari lo cacciò dal paesino perché voleva gestire gli affari della madre.

Jean Pierre racconterà a Tomas perché andò via da Puente Viejo

Tomas avrà una conversazione con J. Pierre in cui il francese dirà al ragazzo che, dopo la morte di suo padre Simon Castro, sarebbe voluto restare a Puente Viejo per stare vicino al suo amore Isabel, però non gli fu permessa questa opportunità.

Infatti, Don Ignacio Solozabal lo minacciò e lo costrinse a lasciare il paesino spagnolo. Nonostante ciò, il De Los Visos non troverà una spiegazione dell'interferenza del Solozabal e J.Pierre chiarirà ulteriormente la vicenda affermando che l'uomo voleva gestire da solo gli affari di Isabel.

Poco dopo, il francese parlerà alla Marchesa di quello che era successo e gli dirà che teme di dover lasciare nuovamente la città non appena Don Ignacio scoprirà dove si nasconde. Intanto, Tomas riferirà a suo fratello ciò che il francese gli ha raccontato e dirà di non fidarsi completamente dell'uomo, però, allo stesso tempo, vorrà che Adolfo interroghi il suocero per scoprire qualcosa in più sulla vicenda.

Donna Begoña rivelerà a Rosa il motivo per cui voleva uccidere la domestica

Nel frattempo, Donna Begoña rivelerà a sua figlia Rosa che ha deciso di eliminare Manuela perché è da sempre innamorata di Don Ignacio. La figlia della donna rimarrà sbalordita da questa confessione, ma alla fine deciderà di stare dalla parte della madre.

Successivamente, quando Manuela si riprenderà, Pablo e Carolina informeranno la famiglia che hanno pensato di sposarsi il prima possibile. Nel mentre, Adolfo farà alcune domande a suo suocero per sapere se sa qualcosa sul luogo in cui si trova Jean Pierre, ma rimarrà colpito nel sentire il nome del francese.

Manuela si risveglierà

Poco dopo il risveglio di Manuela, i Solozabal gli faranno alcune domande per scoprire cosa è accaduto e Donna Begoña e Rosa temeranno la versione della donna, ma la governante assicurerà loro che è inciampata e Donna Begoña l'ha aiutata. Intanto, Don Ignacio cercherà di evitare le domande di Adolfo su J. Pierre, in quanto non vorrà ricordare il passato. Invece, Donna Begoña dubiterà delll'amnesia di Manuela.

Poco dopo, Pablo e Carolina diranno alla famiglia che si sposeranno, ma la notizia non sarà ben accolta, in quanto Donna Begoña e suo marito crederanno che i due siano troppo giovani per compiere un passo del genere. Encarnación, invece, visiterà furtivamente Manuela, la quale confesserà di non essere caduta per caso, ma che Donna Begoña l'ha spinta.

Nel frattempo, Alicia lavorerà al municipio e ad un tratto ascolterà un rumore e per questo impugnerà un tagliacarte per cercare di difendersi.