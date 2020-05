La soap opera spagnola Una vita continua ad essere molto seguita. Le anticipazioni degli episodi in programma prossimamente su Canale 5 svelano che Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) proprio quando sarà intenzionata a lasciare Acacias 38 con Telmo Martinez (Dani Tatay), farà i conti con l’ira del marito. Il perfido Eduardo Torralba (Paco Mora) picchierà la moglie nell'istante in cui scoprirà che si è gettata tra le braccia dell’ex prete del paese iberico. Precisamente nel capitolo numero 985, Lucia perderà i sensi sotto lo sguardo del consorte quando le dirà di essere a conoscenza del suo tradimento.

Le condizioni di salute della ricca ereditiera saranno allarmanti, al tal punto che verrà ricoverata in ospedale.

Una Vita trame: Ursula invita Telmo a lasciare il paese

Nelle puntate che i telespettatori spagnoli hanno già visto sull'emittente televisiva La 1 TVE lo scorso anno, e che andranno in onda in Italia prossimamente, Lucia non riuscirà a resistere alla tentazione. In particolare la giovane ereditiera se in un primo momento prenderà le distanze da Telmo, successivamente smetterà di limitarsi. Tutto avrà inizio quando quest’ultimo verrà invitato da Ursula ad abbandonare Acacias 38. L’anziana governante consiglierà all'ex prelato di sparire se non vorrà che Eduardo faccia del male alla Alvarado.

Nonostante l’avvertimento della Dicenta, il Martinez non sarà disposto a rinunciare alla donna che non ha smesso di amare, soprattutto quando farà una scoperta sconvolgente. L'ex prete del quartiere iberico verrà a conoscenza di essere il vero padre del piccolo Mateo. Inoltre, Telmo non vorrà che Lucia continui a vivere con un uomo violento.

In seguito, quest’ultima intraprenderà una vera e propria tresca extraconiugale con il Martinez, non appena si renderà conto di ricambiare i suoi sentimenti.

Eduardo apprende dell’infedeltà della moglie, la Alvarado è malata

La Alvarado avrà le idee abbastanza chiare, visto che sarà decisa a rifarsi una nuova vita al fianco di Telmo, Mateo e Ursula.

Sfortunatamente ad ostacolare la fuga dei due amanti ci penserà il perfido Eduardo: quest’ultimo non appena scoprirà che sua moglie l’ha tradito con il Martinez non reagirà per niente bene. Nello specifico il Torralba quando la Alvarado rientrerà a casa, oltre ad accusarla di adulterio la schiaffeggerà fino a farla svenire. Lucia dopo essere stata maltrattata dal consorte, verrà visitata subito dai medici per aver avuto un malore improvviso. Intanto Telmo non si arrenderà, dato che organizzerà la sua marcia con Mateo con la speranza che la Alvarado si unirà al loro viaggio quando verrà dimessa dall'ospedale. La situazione si complicherà ancora di più, poiché quest’ultima apprenderà dal medico di soffrire di una malattia incurabile.

Dopo aver ricevuto la terribile diagnosi sulla sua grave patologia cardiaca, Lucia si sfogherà con la Dicenta dicendole che morirà senza poter salvare suo figlio da Eduardo.