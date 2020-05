A Uomini e donne continua a tenere banco l'identità misteriosa dell'Alchimista. Nelle scorse ore, attraverso il suo profilo Instagram, Davide Basolo ha smentito di essere il corteggiatore avvolto dal mistero di Giovanna Abate. Sebbene lo stesso Basolo abbia notato alcune somiglianze, ha negato categoricamente di essere lui.

Da quando il dating-how di Canale 5 ha riaperto i battenti non si fa altro che parlare di Sirius e dell'Alchimista. Mentre il primo attira polemiche per la differenza d'età con Gemma Galgani, il secondo stuzzica la curiosità dei telespettatori per il proprio volto.

Le dichiarazioni di Davide Basolo

Nei giorni scorsi, in una recente intervista per il magazine di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia ha fatto chiarezza sul corteggiatore misterioso di Giovanna Abate. La storica autrice del dating-show ha affermato che, dietro la maschera di Salvador Dalì, non si nasconde nessun Quasimodo. Fino a qualche ora fa, alcuni telespettatori del programma avevano indicato in Davide Basolo il 'vero Alchimista'. Poco fa, invece, è arrivata la smentita da parte del diretto interessato.

Il bartender ligure attraverso il suo profilo Instagram ha risposto alla domanda di una fan: "Se sei davvero tu l'Alchimista ti prego togli subito la maschera". La replica del diretto interessato non ha tardato ad arrivare: "Non sono io, mi dispiace".

Poco dopo Davide Basolo ha aggiunto in un secondo commento: "Effettivamente un po' mi somiglia, ma non sono io".

Al momento non è chiaro se il giovane abbia voluto sviare i sospetti su di lui, oppure abbia raccontato la verità. Tuttavia in una precedente puntata di Uomini e Donne anche Giovanna Abate aveva dichiarato che dietro il corteggiatore misterioso non c'era nessuna delle persone citate dai rumors.

L'Alchimista spiega perché ha deciso di corteggiare Giovanna Abate

In una recente intervista per il magazine di Uomini e Donne, per la prima volta l'Alchimista ha spiegato perché ha deciso di corteggiare Giovanna Abate. Il giovane ha confidato che la 25enne aveva già attirato la sua attenzione nel percorso da corteggiatrice.

Nell'intervista l'Alchimista ha spiegato anche che ha deciso di indossare una maschera per dimostrare qualcosa in più a Giovanna Abate. Inoltre ha affermato di non essere interessato al numero di follower, dunque i telespettatori dovranno ancora attendere prima di vedere il suo volto. Infine il corteggiatore della tronista ha espresso anche un pensiero sui suoi rivali in amore. In merito al percorso di Sammy Hassan ha ammesso di non averlo seguito molto, ma di essere molto diverso da lui. Su Alessandro Graziani, invece, è stato piuttosto pungente: "Ha avuto un cambio di strategia verso Giovanna".