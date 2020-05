Su Rai 1 continuano ad andare in onda le repliche della quarta stagione della fiction Il Paradiso delle signore. Nella puntata che verrà trasmessa mercoledì 27 maggio 2020, Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello) continuerà a portare avanti la propria messinscena alla perfezione. L’amante di Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) fingerà di essere disposta a lasciare il capoluogo lombardo con il marito Cesare Diamante (Ettore Cesari) e la piccola Margherita. La realtà dei fatti sarà un’altra, dato che la consanguinea di Silvia e Luciano vorrà darsi alla fuga con il padre biologico di sua figlia.

Irene Cipriani (Francesca Del Fa) invece farà sentire a disagio Rocco Amato (Giancarlo Commare), rivelando alle altre "veneri" che il magazziniere siciliano non è in grado di scrivere e leggere. A correre in aiuto del cugino di Salvatore, per l’ennesima volta sarà Armando Ferraris (Pietro Genuardi).

Il Paradiso delle signore: Marcello si propone come cameriere in caffetteria

I telespettatori della soap pomeridiana ambientata nel magazzino più lussuoso di Milano, mercoledì 27 maggio 2020 potranno rivedere il 21° episodio. Dalle anticipazioni si evince che Silvia aiuterà Nicoletta a preparare le valigie. Quest’ultima quindi sarà pronta per trasferirsi a Bari con la figlia Margherita e il marito Cesare.

La giovane Cattaneo in realtà continuerà a mentire ai propri familiari soprattutto al consorte, dato che gli farà credere di non essere dispiaciuta all’idea di dover partire.

Intanto Salvatore riceverà la visita inaspettata della signora Anita in caffetteria, che annuncerà di doversi assentare per qualche tempo al lavoro per dei motivi personali: Marcello coglierà l’occasione al volo per candidarsi come nuovo cameriere.

Rocco offeso da Irene, Roberta felice per il fidanzato

Il giovane Barbieri dopo aver smesso di essere l’autista delle Brancia dovrà trovare al più presto un nuovo mestiere, per pagare l’affitto di casa. In seguito Irene dopo aver intuito che Rocco potrebbe essere analfabeta lo metterà in difficoltà, di fronte alle colleghe.

Fortunatamente il nipote di Agnese verrà subito difeso dal capo magazziniere Armando.

Nel frattempo Roberta riceverà una lettera da un editore, che le dirà di voler pubblicare il romanzo scritto da Federico. Mentre la Pellegrino farà dei salti di gioia, Marta, Vittorio ed Elsa si recheranno dai Cattaneo. Finalmente sarà registrata la prima parte del video promozionale del Paradiso, con protagonista Nicoletta: quest’ultima apparirà molto felice al fianco del dottor Diamante e della figlia, senza far capire che la sua reale intenzione è quella di rimanere con l’uomo che ama. Riccardo e la giovane Cattaneo infatti vorrebbero fuggire all’estero insieme, all’insaputa di tutti.