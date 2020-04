L'appuntamento con Il Segreto, la seguitissima TV Soap pomeridiana di Canale 5, andrà in onda anche nella settimana dal 4 fino al 9 maggio 2020. Le trame rivelano che la marchesa Isabel non sopporterà i modi bruschi di Francisca Montenegro. Ignacio Solozabal, invece, scoprirà la storia d'amore tra Rosa e Adolfo, mentre Don Filiberto susciterà la rabbia di Matias Castaneda.

Spoiler de Il Segreto: Isabel complotta con Francisca per far interrompere lo sciopero in miniera

Nel dettaglio, le trame dei nuovi episodi settimanali de Il Segreto, che verranno trasmessi su Canale 5 da domenica 3 a sabato 9 maggio, rivelano che Ignacio andrà da Isabel per negoziare con gli operai che stanno scioperando.

Tuttavia la marchesa non darà retta al Solozabal, al contrario deciderà di complottare con Francisca per far smettere i suoi impiegati di scioperare. Alicia, come gli ha consigliato Matias, riprenderà gli studi. Intanto Manuela domanderà a Marta di non ingannare Ramon, il quale sembra provare un sentimento sincero per lei. Pablo si preparerà a partire per il servizio militare. Isabel incontrerà il giovane Castaneda per cercare di trattare sulla vicenda che riguarda i minatori, ma piuttosto che stringere un patto con lui sceglierà di licenziare venti operai che hanno partecipato allo sciopero.

A questo punto Adolfo, Tomas e Inigo, visto che Isabel non vuole saperne di trovare un accordo, inizieranno a temere che lo sciopero possa mutare in qualcosa di peggio. Gli spoiler delle puntate de Il Segreto, fino a sabato 9 maggio, rivelano che Matias deciderà di convocare gli operai, anche se preferirà non far sapere a loro i nomi dei minatori che sono stati licenziati dalla proprietaria della miniera.

Nel frattempo, Onesimo farà ritorno improvvisamente in paese, stravolgendo Dolores, mentre Pablo partirà per il servizio militare, accerchiato dall’affetto di tutta la famiglia Solozabal.

Carolina angosciata per la partenza di Pablo

Sempre le anticipazioni de Il Segreto raccontano che Rosa manderà Marta al suo incontro con Adolfo, così che lei possa rimanere in casa per confortare Carolina, la quale sarà angosciata per la partenza di Pablo.

Intanto gli operai sceglieranno di rientrare a lavorare, tant'è che daranno forfait allo sciopero organizzato da Alicia e Matias. Il controllo all'interno della fabbrica Solozabal, da parte di Ramon, giungerà al termine, ma il giovane dirà a suo cugino che non può fargli sapere l'esito, fino a quando non avrà dato le prime informazioni ai suoi parenti di Bilbao. Adolfo inviterà Rosa a uno spettacolo teatrale che si terrà a La Puebla: la fanciulla deciderà di accettare l’invito, nonostante i suggerimenti contrari di Marta. Onesimo avrà intenzione di riprendere le sue vecchie abitudini, ma Dolores gli suggerirà di trovarsi un buon posto di lavoro per vivere.

Marta e Rosa inizieranno a vedere il comportamento ossessivo di Carolina dopo la partenza del suo fidanzato. Ignacio, per evitare di avere dei rallentamenti nella produzione della fabbrica laddove lo sciopero dovesse ricominciare, deciderà di fare delle scorte di materia prima.

Don Filiberto suscita la rabbia di Matias

Isabel non sopporterà le brusche maniere della Montenegro, la quale continuerà a rivolgersi a lei come se fosse la sua governante. Malgrado ciò, la marchesa continuerà a essere disponibile a fare da prestanome a Francisca per ricomprare le terre che prima dell'incendio erano di sua proprietà.

Nel frattempo Adolfo e Tomas incominceranno ad avere dei dubbi verso i riguardi della loro mamma. Don Filiberto rimprovererà il giovane Castaneda, suscitando la sua rabbia. Ramon, prima di lasciare Puente Viejo, saluterà Marta chiedendogli il permesso di poter avere un contatto con lei dopo la sua partenza. La marchesa, invece, riceverà una missiva d’amore di un certo Jean Pierre, mentre Ignacio scoprirà che sua figlia si è recata a teatro con Adolfo, tant'è che andrà su tutte le furie impedendo a Rosa di rivedere il ragazzo. Per questo motivo Urrutia e Manuela proveranno a far ragionare il Solozabal, anche se lui si mostrerà intransigente.

D'altro canto Onesimo cercherà un posto di lavoro alla fabbrica e in miniera, ma non riuscirà ad avere un incarico. Inigo metterà ancora una volta in guardia sua madre, puntualizzando che deve mettere in sicurezza le miniere se non vuole rischiare nuovamente lo sciopero dei minatori. Tuttavia Isabel continuerà impassibile a non voler spendere dei soldi. Marcela e suo marito saranno sempre più in crisi, mentre la Montenegro domanderà alla marchesa se Raimundo è mai venuto in paese, ma lei, mentendo, le dirà che non si è visto. Solozabal metterà in punizione Rosa vietandole di uscire. A questo punto Adolfo, iniziando a insospettirsi della mancanza della ragazza agli appuntamenti, deciderà di fare una telefonata in casa Solozabal.

Cosme domanderà scusa a Matias per non essere andato avanti con lo sciopero degli operai. Per finire Tomas e suo fratello, osservando gli spostamenti di Antonita, sceglieranno di entrare nello stabile dove è nascosta la Montenegro.