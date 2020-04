Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 4 a sabato 9 maggio, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, la Marchesa non scenderà a compromessi con i lavoratori e licenzierà alcuni scioperanti. Ma non è tutto, in quanto Isabel non dirà a Francisca di aver conosciuto Raimundo, quando venne a cercare notizie della moglie a Puente Viejo.

La De Los Visos non scenderà a patti con Matias

Don Ignacio Solozobal si offrirà di aiutare la Marchesa nella negoziazione con i minatori, ma la donna non ne terrà conto. Intanto, Alicia riprenderà gli studi e i genitori saranno molto felici, mentre Manuela dirà a Marta di non illudere Ramon.

Poco dopo, Pablo si preparerà a partire per il servizio militare, ma sarà molto dispiaciuto, in quanto nessuno della famiglia Solozobal andrà a salutarlo. Intanto, la marchesa Isabel andrà all'incontro con Matias, ma deciderà di non scenderà a patti e licenzierà alcuni minatori che avevano scioperato.

Proprio per questo motivo, Adolfo e Tomas saranno molto preoccupati, in quanto temeranno il peggio per la decisione irremovibile della madre.

Successivamente, Pablo partirà e Carolina sarà affranta e triste per la partenza del suo amato. Nel frattempo, Rosa deciderà di mandare Marta al primo appuntamento con Adolfo, mentre lei resterà a consolare l'altra sorella. Intanto, il capo squadra Cosme si confronterà con Maqueda e poi i minatori decideranno di lavorare alle condizioni della Marchesa.

Il primogenito dei De Los Visos inviterà la figlia del Solozobal ad una rappresentazione teatrale, ma la sorella le sconsiglierà di mentire a suo padre.

Isabel non dirà a Francisca di aver conosciuto Raimundo

La Marchesa sarà molto infastidita dal fatto che la Matrona la tratterà come una domestica, ma farà buon viso a cattivo gioco e deciderà di aiutarla a riacquistare le proprietà che le appartenevano.

Intanto Rosa accetterà l'invito del figlio di Isabel e andrà a teatro con lui ma Don Ignacio li scoprirà. L'imprenditore sarà molto furioso e Manuela e Urrutia proveranno a farlo ragionare. Lui, però, rimarrà dell'idea di impedire sul nascere la storia d'amore tra Rosa e Adolfo.

Poco dopo, Inigo informerà la De Los Visos del malcontento degli operai, ma la donna non ne vorrà parlare. Intanto, tra Marcela e Matias la situazione peggiorerà sempre di più, mentre la marchesa mentirà alla Montenegro e non le dirà di aver conosciuto il marito Raimundo quando venne a cercarla a Puente Viejo.

Don Ignacio metterà Rosa in punizione e le impedirà di uscire di casa.

Intanto Adolfo chiamerà a casa Solozobal, per sapere il motivo per cui Rosa non è più andata agli appuntamenti. Nel frattempo i minatori continueranno ad agitarsi e il capo squadra capirà che sarebbe stato meglio se avessero seguto i consigli di Matias.