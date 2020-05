Intrecci amorosi, colpi di scena, strategie ed intrighi. Questo è tutto ciò che continua ad esserci nelle trame della soap opera Il Segreto. Le anticipazioni degli episodi in onda su Canale 5 la prossima settimana si rivelano entusiasmanti. Marcela Del Molino dopo essere stata messa in guardia da Dolores affronterà il marito Matias Castaneda: quest’ultimo rassicurerà la madre di sua figlia dicendole di non averla affatto tradita con Alicia Urrutia. Ignacio Solozabal invece, non appena Ramon gli darà il via per potersi trasferire di nuovo a Bilbao comunicherà la decisione presa alle figlie. Marta, Carolina ma soprattutto Rosa, si ribelleranno con il padre dicendogli apertamente di non voler partire.

Il Segreto spoiler: Matias messo alle strette da Marcela

Nelle puntate che il pubblico italiano avrà la possibilità di vedere dal 18 al 23 maggio 2020, Marta dopo aver incontrato nuovamente Adolfo dirà alla sorella Rosa che non farà più avere le sue lettere al de Los Visos. Intanto Carolina sarà intenzionata a raggiungere Pablo al presidio militare per farlo tornare nel quartiere iberico. Antonita su richiesta di Francisca si recherà nel bosco per raccogliere i fiori che solitamente Raimundo regalava alla moglie. Nel frattempo Dolores comincerà a vendere tabacco pur non avendo la licenza per farlo, invece Marcela non riuscirà a credere che suo marito abbia una tresca con Alicia. Successivamente Ramon rimetterà piede a Puente Viejo per comunicare l’esito della rendicontazione annuale ad Ignacio.

Isabel continuerà ad acquistare delle terre per conto della Montenegro, facendosi dare dalla stessa più soldi. Matias quando la moglie lo metterà alle strette per sapere se è vero che l’ha tradita, negherà di essersi gettato tra le braccia della giovane Urrutia. Intanto, l’Ulloa non farà fatica ad accorgersi che tra suo nipote e la Del Molino c’è qualcosa che non va.

Dolores continuerà a vendere le sigarette nonostante Mauricio le dirà di poter essere multata. Carolina farà sapere ad Encarnacion di amare Pablo, invece Adolfo non appena Marta si rifiuterà di incontrarlo ancora una volta non riuscirà a lavorare.

Le Solozabal non vogliono tornare a Bilbao, Isabel mente a Francisca

Il Solozabal riceverà finalmente il permesso da Ramon per poter tornare a vivere a Bilbao. Purtroppo Marta, Carolina e Rosa non la prenderanno per niente bene quando loro padre le metterà al corrente del loro imminente trasferimento. A causa di Onesimo che tenterà di far acquistare le sigarette al capitano Huertas, verrà alla luce il commercio illegale di Dolores. Marta si servirà dell’aiuto di Manuela per far allontanare Adolfo da sua sorella Rosa. La marchesa Isabel continuerà a non essere sincera con Francisca, mentre Raimundo avrà il presentimento che la sua dolce metà in realtà si trovi ad un passo da lui. Ignacio nonostante le sue figlie non vorranno partire per nessun motivo, resterà fermo nella sua decisione.

L’Ulloa esigerà di sapere da Matias cosa sta accadendo tra lui e Marcela. Carolina non riuscirà a recarsi da Pablo a causa di Encarnacion che la vedrà uscire di casa con una grande quantità di cibo. Raimundo dirà al nipote di aver capito che ama un’altra donna. Ramon farà rimanere sorpreso il padre di Alicia, quando gli proporrà di lavorare nella fabbrica della cittadina iberica al posto del Solozabal fino a quando non arriverà un nuovo manager.

Il ritorno di Hipolito, Adolfo e Marta si baciano

Adolfo quando verrà a conoscenza che Ignacio e le figlie torneranno a vivere a Bilbao, non metterà piede a La Casona a causa di Tomas. Matias non appena i rivoltosi gli chiederanno di trasportare delle armi a La Puebla si assenterà da Puente Viejo per qualche giorno, finendo così per insospettire la moglie.

Rosa chiederà a Marta di far avere una sua ultima missiva ad Adolfo, mentre Marcela caccerà in malo modo Alicia dal suo ostello quando le chiederà di Matias. Ignacio chiederà ad Urrutia di presentarsi a La Habana per far sapere ad Isabel della sua partenza. Hipolito farà ritorno nel paese iberico in compagnia della figlia Belen, mentre Raimundo passerà sempre più tempo con la nipote Camelia. Ramon proporrà al Solozabal di acquistare la miniera della de Los Visos, che intanto farà credere a Francisca che presto si riprenderà la sua villa. Adolfo dopo aver baciato Marta appassionatamente si renderà conto che è lei la donna che vuole al proprio fianco. Quest’ultima invece non appena ritornerà a casa apparirà parecchio sconvolta.

Rosa convinta che sua sorella non le abbia detto la verità, si dirà disposta ad incontrare il suo fidanzato per ricevere le dovute spiegazioni. Ramon continuerà a pressare Ignacio, così da convincerlo a diventare il nuovo proprietario della miniera di Isabel. Quest’ultima durante una passeggiata incontrerà nuovamente Raimundo, e farà credere all’anziano uomo di non conoscere la Montenegro. Onesimo si comporterà in un modo strano, ma soprattutto apparirà turbato ogni volta che squillerà il telefono. Per concludere Don Filiberto verrà a conoscenza che la chiesa di Puente Viejo è stata infestata dai tarli.