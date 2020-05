Le avventure del famoso sceneggiato Il Segreto continuano ad appassionare i telespettatori. Nelle puntate che il pubblico italiano vedrà nel mese giugno 2020, Rosa Solozabal quando verrà a conoscenza che sua sorella Marta nutre un interesse sentimentale per il suo fidanzato Adolfo de Los Visos non rimarrà ferma. La secondogenita di Ignacio organizzerà un piano per diventare la moglie del fratello di Tomas, al più presto possibile.

Marcela Del Molino e Matias Castaneda invece dopo essere entrati in crisi coniugale vorranno ricostruire il loro matrimonio, per assicurare un futuro sereno alla figlia Camelia.

Il Segreto, trame: Tomas e Alicia vengono lasciati, la morte di Cosme

Gli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset a giugno 2020, regaleranno senza dubbio delle forti emozioni ai fan della soap opera. Le anticipazioni segnalano che Marcela sarà disposta a tutto per ritrovare la serenità perduta con il marito, soprattutto per il bene della figlia Camelia. Per tale motivo la nuora di Emilia porrà fine alla sua tresca clandestina con Tomas, facendolo sprofondare nella disperazione totale. Dopo essere stato lasciato dalla proprietaria dell’ostello, il fratello di Adolfo farà capire ancora una volta di provare dei forti sentimenti per la donna. Nel contempo Matias prenderà una drastica decisione, dopo aver avuto parecchi incontri passionali con Alicia.

Il Castaneda sceglierà di dare una nuova possibilità al suo rapporto con la moglie.

In seguito le trame della serie televisiva saranno caratterizzate dall’ennesima tragedia. A perdere la vita sarà Cosme, uno dei minatori che dirà addio ai suoi colleghi a causa di una fuga improvvisa di gas. Intanto Matias continuerà a sostenere gli operai rivoltosi, invece Tomas, Adolfo, e Inigo, crederanno che Cosme sarebbe ancora vivo se la sicurezza della miniera fosse stata rafforzata.

Nel frattempo la marchesa Isabel dopo aver negato di essere la colpevole della disgrazia che si è verificata alla miniera, prenderà parte al funerale di Cosme. Inoltre la De Los Visos continuerà a ingannare Francisca, che rimarrà a La Habana sempre con l’obiettivo di riprendersi tutto ciò che ha perso.

Intanto dopo aver viaggiato inutilmente, Raimundo si servirà della complicità di Mauricio per ritrovare la propria amata.

Pablo abbandona l’esercito militare, Rosa vuole convolare a nozze con Adolfo

Adolfo, Rosa, e Marta invece daranno inizio a un triangolo amoroso. Il fratello di Tomas si renderà conto di essersi innamorato della primogenita del Solozabal, quando si allontanerà da lui. A consolare il figlio minore di Isabel ci penserà Rosa, visto che si recherà a La Habana per riaverlo al proprio fianco a tutti i costi. In particolare la Solozabal quando apprenderà che l’uomo che ama ha baciato sua sorella Marta, deciderà di sedurlo per convincerlo a gettarsi tra le sue braccia. Mentre Ignacio dimostrerà di non essere per niente disposto ad accogliere il consanguineo della de Los Visos nella sua famiglia, quest’ultima apparirà felice nel vedere il suo secondogenito innamorato.

A questo punto ci sarà il ritorno inaspettato di Pablo, che dopo aver abbandonato l’esercito militare senza aver ricevuto il permesso si nasconderà nel bosco. L’unica persona a conoscenza della fuga del Centeno, ovviamente sarà la fidanzata Carolina. Isabel approfitterà della situazione che si è venuta a creare, per invitare Adolfo a fare una proposta di matrimonio a Rosa. Per terminare Ignacio comunicherà a Jesus Urrutia che non si trasferirà più a Bilbao rendendo felice la sua secondogenita, dato che sarà convinta che a breve sposerà il fratello di Tomas.