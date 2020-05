Andrea Delogu, showgirl e conduttrice televisiva, moglie dell'attore Francesco Montanari, ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Grand Hotel. La 39enne ha speso qualche parola riguardo il mondo della tv, affermando che tutto ciò che ci viene proposto nel corso dei vari show è una realtà 'filtrata'. Andrea ha confessato che lei, così come altre sue colleghe, utilizzano alcuni trucchi per rendersi più appariscenti, come ad esempio una panciera contenitiva: "La realtà che vedete in tv è filtrata da push-up e panciere".

Andrea Delogu confermata a L'estate in diretta

Nel corso degli ultimi anni, Andrea Delogu l'abbiamo vista in diversi programmi Rai, tra cui Stracult e Indietro tutta 30 e l'ode.

Lo show, andato in onda nel 2017 per celebrare lo storico programma anni Ottanta condotto da Renzo Arbore e Nino Frassica, ha visto Andrea nel ruolo di terza conduttrice affiancante i primi due. A sceglierla come timoniera era stato proprio Renzo Arbore, il quale aveva affermato al suo tempo: "Andrea è fresca, bella, con una velocità di pensiero difficile da riscontrare in tv. Ne sono certo, avrà tante soddisfazioni". Ebbene, dopo tanti anni di gavetta, la 39enne è stata confermata alla conduzione di un altro programma: L'estate in diretta. Ad aiutarla troveremo Marcello Masi, attualmente al timone di Linea verde life.

Felice per la sua nuova avventura televisiva

Andre Delogu è stata confermata nel ruolo di conduttrice de L'estate in diretta, assieme a Marcello Masi.

La moglie di Francesco Montanari ha manifestato la sua felicità su Instagram, postando un video d'epoca di Jerry Calà declamante un suo celebre tormentone: "È tanto che aspettavo un'occasione così".

La realtà filtrata della tv

Ricordiamo come nel 2019, Andrea Delogu sia stata presente al Festival di Castrocaro nel ruolo di giurata.

Dietro le quinte, la 39enne si è scattata un selfie allo specchio mostrando un trucco che, a detta di Delogu, usano altre sue colleghe in tv: la panciera contenitiva. Intervistata a Grand Hotel, Andrea ha dichiarato al riguardo: "Vi prego di credermi, quello che vedete in tv non è la realtà". E poi ancora: "È una realtà filtrata con ore di trucco e parrucco, con vestiti cuciti addosso alla perfezione e con escamotage per compattare il tutto: calze velate, reggiseni push up, panciere e luci giuste".

Cresciuta a San Patrignano

Nel corso dell'intervista a Nadia Accardi di Grand Hotel, Andrea Delogu ha raccontato anche della sua infanzia. La moglie di Francesco Montanari ha dichiarato: "Sono nata a San Patrignano, la comunità sulle colline riminesi fondata da Vincenzo Muccioli, dove i miei genitori erano andato per liberarsi dalla droga". Andrea ha proseguito: "Mamma aveva 24 anni, papà 26 quando mi hanno avuta e io sono cresciuta in quel piccolo cosmo protetto pensando che la vita fosse tutta lì".