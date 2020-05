Il triangolo amoroso formato da Rosa Solozabal (Sara Sanz), Adolfo De Los Vivos (Adrian Pedraja) e Marta (Laura Minguell) sarà al centro delle prossime puntate de Il Segreto, la soap opera che chiuderà i battenti mercoledì 20 maggio in Spagna. Le trame svelano che la secondogenita di Ignacio (Manuel Regueiro) organizzerà un piano diabolico per sottrarre l'amato dalla sorella. Per fare ciò, la giovane deciderà di trascorrere una notte di passione con il fratello di Tomas (Alejandro Vergara), con l'unico scopo di diventare sua moglie.

Il Segreto: Adolfo è innamorato di Marta

Le anticipazioni della soap opera iberica, in onda prossimamente, raccontano che Rosa inviterà Marta ad incontrare Adolfo dopo essere stata rinchiusa in casa.

La donna, a questo punto, accuserà dei grossi sensi di colpa nei confronti della sorella per aver baciato il De Los Vivos, tanto da allontanarsi da lui con ogni mezzo. Per questo motivo, farà in modo che il figlio della marchesa assista ad un suo bacio con Ramon. Peccato, che il fratello di Tomas capisca di essere realmente innamorato di Marta. Il giovane, a questo punto, si presenterà alla villa per avere un confronto con lei. Un dialogo, che sarà spiato da Rosa nascosta sulle scale delle Casona. Per questo motivo, la Solozabal avrà la certezza che i due avevano una storia segreta.

Rosa si concede al De Los Vivos per farsi sposare

Le trame de Il Segreto, svelano che Rosa tenterà di tutto pur di rientrare nelle grazie di Adolfo dopo aver accusato sua sorella di averla presa in giro per approfittarsi del suo fidanzato.

A tal proposito, la giovane approfitterà di una festa organizzata alla Casona per sedurre il De Los Vivos. In particolare, la Solozabal si avvicinerà al fratello di Tomas, sfruttando la sua fragilità, per vivere una notte di passione con lui con l'unisco scopo di diventare sua moglie. A tal proposito, il marchesino confesserà al fratello di volersi assumere la responsabilità del gesto, in quanto la secondogenita di Ignacio non gli è stata del tutto indifferente.

Ignacio non vuole lasciare Puente Viejo

Successivamente, Adolfo parlerà con Isabel per metterla al corrente di cos'è accaduto con Rosa. La marchesa lo inviterà ad assumersi le sue responsabilità e quindi restituire l'onore alla sua ragazza. Inoltre, la nobildonna accetterà di accogliere la Solozabal a La Habana, visto l'imminente partenza dei suoi famigliari a Bilbao dopo aver ottenuto la promozione da parte di Ramon.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Ignacio informerà Jesus di non avere intenzione di lasciare Puente Viejo. Come avanzerà la storia? In attesa di saperlo, si ricorda che la soap opera torna domani 16 maggio su Canale 5.