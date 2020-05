Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola "Una vita", ambientata in un immaginario quartiere cittadino della Spagna degli inizi del '900. La soap vanta all'interno del suo cast molti volti noti della televisione spagnola come Juanma Navas (Ramon Palaciones), Daniel Tatay (Padre Telmo), Alba Gutierrez (Lucia Alvarado), Marc Perajo (Felipe) e Montserrat Alcoverro (Ursula Dicenta). Le trame di cui parleremo si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda dal 3 all'8 maggio, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14.10 circa.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alle accuse che Felipe rivolgerà a Ramon, ai dubbi di Telmo su Ursula, all'arrivo di Cinta ad Acacias e al confronto fra Telmo e Samuel.

Felipe accusa Ramon dell'omicidio di Celia

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che Felipe si recherà nel negozio di Antonito e Lolita per accusare Ramon di essere un assassino. A quel punto, Antonito prenderà le difese del padre e si scaglierà contro l'avvocato, innescando un vero e proprio scontro fisico con lui.

Poco dopo, Felipe si recherà da Susana e Felicia e chiederà loro di isolare ed evitare il più possibile Ramon. Telmo non riuscirà a capire come mai Ursula non abbia mai menzionato Mateo nelle tante lettere che gli inviava per informarlo su ciò che succedeva ad Acacias. Per questa ragione, l'ex prete si recherà dalla Dicenta e le chiederà spiegazioni sulle sue omissioni nelle missive, finendo per chiederle informazioni anche sul marito di Lucia, Eduardo Torralba.

Susana e Felicia parlano male di Genoveva

Bellita e José Miguel inizieranno ad ambientarsi alla vita di calle Acacias e dei loro vicini. La loro euforia aumenterà notevolmente quando rientrerà a sorpresa dal collegio la loro unica figlia Cinta a causa di una strana forma di epidemia influenzale. Nel frattempo, Lucia chiederà scusa a Telmo per non aver creduto alle sue parole dieci anni prima quando si convinse che lui l'avesse derubata volontariamente della sua eredità.

Arantxa si renderà conto che Cinta non ha detto tutta la verità ai suoi genitori, mentre Susana e Felicia continueranno a parlare male di Genoveva etichettandola come una donna molto "leggera". Dopo aver parlato con Lucia, Telmo incontrerà prima Eduardo Torralba e poi Samuel che gli racconterà di essersi sposato e di essere felice con la sua nuova moglie. Rosina e Liberto abbandoneranno i loro travestimenti da domestici dopo aver scoperto che i terroristi da cui si stavano nascondendo sono stati arrestati. Samuel cercherà di trovare un modo per far sì che gli abitanti di Acacias accettino Genoveva e non sparlino più di lei.