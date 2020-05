Ci sarà un importante ritorno nel corso delle prossime puntate de Il Segreto. Le trame spagnole, in onda prossimamente su Canale 5, svelano che Pablo Centeno (Adrian Exposito) ritornerà a Puente Viejo dopo aver disertato la leva militare. Qui il soldato troverà rifugio in un capanno abbandonato, dove sarà raggiunto da Carolina Solozabal (Berta Castañè), la sua amata.

Il Segreto: Carolina sente la mancanza di Pablo

Le anticipazioni della soap opera iberica segnalano che Carolina dimostrerà di soffrire moltissimo per amore. La figlia di Ignacio (Manuel Regueiro) soffrirà terribilmente per la mancanza di Pablo, partito per il servizio militare.

La giovane, a questo punto, deciderà di chiedere aiuto a suo padre per organizzare un viaggio per andarlo a trovare, se il destino, però, non ci mettesse lo zampino.

Tutto inizierà quando la Solozabal rivelerà ad Encarnacion, l'unica a sapere della sua relazione, che Centeno sta patendo moltissimo la mancanza di Puente Viejo. Poi, racconterà al genitore che il soldato è vessato da alcuni commilitoni più esperti, tanto da apparire sempre più nervosa. Dall'altro canto, Marta e Rosa crederanno che la sorella stia esagerando la situazione, mentre la serva Manuela crederà che la piccola di casa abbia davvero ragione, sebbene non abbia le prove per dimostrarlo. Alla fine, Ignacio acconsentirà ad accompagnare Carolina nel paesino dove Pablo sta facendo il militare.

Peccato che all'ultimo minuto l'imprenditore sia costretto a rimandare la partenza.

Centeno ha disertato il servizio militare

Dagli spoiler de Il Segreto, si evince che Ignacio non se la sentirà di abbandonare Puente Viejo dopo la notizia di un grave incidente accorso alla miniera di Isabel. L'imprenditore, infatti, apprenderà della morte del povero Cosme, coinvolto nel crollo di uno dei cunicoli.

Allo stesso tempo, l'uomo temerà la reazione sopra le righe di Carolina, impaziente di riabbracciare Pablo. Ma ecco arrivare il colpo di scena: la giovane Solozabal non si arrabbierà per nulla per l'annullamento del viaggio, dimostrandosi molto vicina ai fatti tragici accaduti nella miniera dei De Los Vivos.

La figlia di Ignacio approfitterà di un momento di distrazione delle sorelle e delle domestiche per raggiungere un capanno isolato, dove troverà ad attenderla Centeno. Durante il dialogo, si scoprirà che il soldato ha disertato, tanto da andare incontro alla fucilazione con l'accusa di tradimento.

La Solozabal vuole fuggire con il soldato

La Solozabal accetterà di fuggire con Pablo, incurante delle conseguenze. Ma ecco che il giovane inizierà ad accusare una febbre elevata oltre a difficoltà respiratorie, tanto che Carolina sospetterà che abbia contratto una grave forma di polmonite. Infine, la giovane studierà un piano per entrare in possesso di un medicinale, in grado di salvare la vita al soldato.