Una nuova uscita di scena avverrà nelle prossime settimane nella soap opera Una vita. Le trame spagnole svelano che Telmo Martinez (Dani Tatay) si trasferirà in una località balneare insieme al figlio Mateo (Adrian Hernandez) dopo la morte di Lucia Alvarado. La partenza dell'uomo, sconvolgerà Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro), che inizierà a dare segni di pazzia.

Una Vita: Lucia lascia tutti i suoi beni a Mateo

Le anticipazioni dello sceneggiato di Aurora Guerra, svelano che i telespettatori dovranno dire addio a Telmo e Mateo durante la puntata numero 1000. Padre e figlio abbandoneranno la città dopo la morte prematura di Lucia.

Ma l'ex prete prima della partenza farà una scoperta, che lo lascerà sbalordito dopo aver parlato con Ursula.

Tutto inizierà quando la Alvarado sarà ricoverata in ospedale in seguito ad un malore. Qui, i medici le diagnosticheranno un cancro ai polmoni in fase terminale. La donna, infatti, morirà poco dopo il decesso del marito Eduardo. I telespettatori, a questo punto, scopriranno che la madre di Mateo aveva sottoscritto un testamento al cugino Felipe, dove aveva lasciato tutti i suoi beni al figlio, nominando tutore legale Martinez, suo padre biologico.

Telmo apprende che Ursula ha ucciso Eduardo

Dagli spoiler di Una vita, si evince che Telmo racconterà ai presenti intervenuti alla veglia funebre che Lucia ha scelto lui e non Felipe come patrigno, in quanto egli è il suo vero padre.

L'ex prelato, a questo punto, deciderà di lasciare in fretta e furia Acacias 38 insieme al figlio Mateo dopo aver notato degli strani comportamenti di Ursula. La vecchia istitutrice mostrerà degli evidenti segni di pazzia, tanto da considerarsi la nonna del figlio dell'Alvarado. Il disagio psicologico della Dicenta, aumenterà quando Martinez deciderà di non portarla con loro nel paesino vicino al mare.

La madre di Blanca, a questo punto, cercherà di ribaltare la situazione a suo favore, tanto da rivelargli di aver ucciso Eduardo pur di dargli una chance con Lucia.

Durante questo dialogo, si scoprirà che Torralba era morto dopo aver bevuto da un bicchiere avvelenato da Ursula.

Telmo Martinez abbandona la Dicenta ed Acacias 38

Telmo non apparirà per niente comprensivo nei confronti dell'anziana donna, anzi la considererà un'assassina a tutti gli effetti. Nonostante questo, l'ex prelato deciderà di non denunciare la donna per omicidio, ma la obbligherà a non mettersi più sulle sue tracce e quelle di suo figlio. Alla fine di questo drammatico scontro, Martinez farà le valigie e partirà con il suo erede senza salutare nessuno.

Tutto questo coinciderà con la millesima puntata della soap opera iberica, che segna l'uscita di scena di Dani Tatay e Adrian Hernandez. Intanto la Dicenta, in comprensibile stato di choc, si rifugerà per qualche giorno nella casa di Eduardo, per poi essere sbattuta per la strada dai suoi parenti.