Lieto evento in casa di Katherine Kelly Lang, l'attrice che da trent'anni dà il volto al personaggio di Brooke Logan in Beautiful. Sua figlia Zoe, infatti, pochi giorni fa ha dato alla luce un maschietto, Reign, rendendo l'attrice di nuovo nonna dopo la nascita due anni fa della piccola Zuma. Felicissima, la Kelly Lang non vede l'ora di poter abbracciare i nipotini e i quattro figli non appena cesseranno le restrizioni legate all'emergenza sanitaria. Un periodo difficile anche oltreoceano, quello che si sta vivendo in queste ultime settimane, dove l'epidemia ha costretto anche la produzione di Beautiful a chiudere momentaneamente i battenti.

Beautiful, la Brooke della soap felicissima: 'Sono diventata nonna'

In attesa di conoscere quando il cast di Beautiful potrà tornare sul set in tutta sicurezza, arrivano buone notizie per Katherine Kelly Lang, l'attrice che da ben 33 anni presta il volto a Brooke Logan nella soap tv americana. Attraverso un'intervista riportata dal settimanale 'Oggi', si viene a sapere che l'attrice è diventata nonna di un maschietto solo pochi giorni orsono. A regalarle questa gioia la figlia Zoe D'Andrea, già madre della piccola Zuma, nata due anni fa.

Secondo nipotino quindi per la Kelly Lang, arrivato proprio nel bel mezzo dell'emergenza sanitaria. Da quanto si apprende, il neonato e la madre godono di ottima salute e la nonna non vede l'ora di poter abbracciare i suoi nipotini.

La Kelly Lang al settimo cielo, niente nuove nozze in vista

Nella lunga intervista rilasciata al settimanale, la Brooke di Beautiful non ha parlato solo della nascita del nuovo nipote, ma anche del suo giovane fidanzato Dominique Zoida che, come i fan dell'attrice sanno, ha 16 anni meno di lei.

Katherine ha confidato come il suo rapporto con il baby fidanzato vada a gonfie vele, smentendo le indiscrezioni che la vorrebbero vicina a pronunciare un nuovo 'sì': 'Siamo sposati dentro il cuore', ha replicato infatti la donna. Per la Kelly Lang, quindi, già sposata per ben due volte nella sua vita reale, il matrimonio può attendere. L'attrice, come noto, ha due matrimoni alle spalle, da cui ha avuto i figli Jeremy, Julian, Zoe e la figliastra Danyelle.

Il legame con Dominique è forte e solido, tanto che, scherzosamente, la Brooke della soap tv ha ammesso. 'Ho detto talmente tanti 'si' per finta, che se lo facessi nella vita reale mi sembrerebbe di...recitare'.

In attesa di ulteriori novità in merito alla 58enne attrice, si ricorda che la soap tv Beautiful, nella quale è sempre protagonista, va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 nel consueto orario delle 13.40. Per ulteriori curiosità sulle puntate o per rivedere quanto già trasmesso, basta collegarsi al sito Mediaset play.