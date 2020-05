Intrighi e colpi di scena sono gli ingredienti della prossima puntata di Beautiful, che terrà compagnia ai telespettttori il prossimo 2 maggio. Su Canale 5, a partire dalle 13:40, i fan della soap tv americana vedranno come Katie starà soffrendo dopo aver rifiutato la proposta di matrimonio di Bill. La Logan si confiderà con Brooke, la quale la rimprovererà esortandola a cambiare idea e a perdonare una volta per tutte il magnate. Flo intanto, chiederà a Shauna di raccontarle qualcosa del padre, mentre la madre la esorterà a godersi la vita ora che è entrata a far parte della famiglia Logan.

Anticipazioni Beautiful: Brooke cerca di convincere Katie a risposare Bill

Nelle ultime puntate di Beautiful, i telespettatori hanno visto il riavvicinamento tra Bill e Katie, con il magnate disposto a tutto pur di riunire la sua famiglia, tanto da arrivare a chiedere alla Logan di sposarlo di nuovo. Katie però, seppur emozionata e spiazzata dalla richiesta, deciderà di non accettare, ripensando alle numerose volte in cui Bill l'ha delusa in passato. Tra le lacrime quindi, la donna rifiuterà l'anello dello Spencer e correrà a confidarsi con Brooke.

Quest'ultima, non appena scoperto che Katie ha detto 'no' a Bill, la rimprovererà e tenterà di farle capire come lo Spencer sia ormai un uomo cambiato, che la ama e che dunque va perdonato.

Beautiful, anticipazioni 2 maggio: Shauna sprona Flo a godersi la vita ora che è una Logan

In attesa di capire se Katie ritornerà sui suoi passi e deciderà di risposare Bill, le anticipazioni sull'episodio in onda il prossimo 2 maggio, rivelano che Shauna proporrà a Flo di fare un giro turistico per Los Angeles, ma la ragazza rifiuterà essendo particolarmente giù di corda.

Flo infatti, sarà molto preoccupata per Hope, mentre la madre la esorterà a godersi la vita ora che è entrata a far parte della famiglia Logan. Per rincuorare la figlia, Shauna aprirà il cassetto dei ricordi e racconterà a Flo qualcosa in più sul padre Storm. Si verrà a sapere che l'uomo la corteggiò portandola in un ristorante di lusso e trattandola come una principessa. La rottura tra i due avvenne per vari motivi, dovuti anche al fatto che, all'epoca, Shauna era giovanissima e immatura.

Storm invece, era appena uscito da una relazione che lo aveva fatto soffrire, motivo per cui non voleva una relazione seria e duratura.

In attesa di scoprire se Katie accetterà i consigli di Brooke e cambierà idea su Bill, si ricorda che la nuova puntata di Beautiful andrà in onda sabato 2 maggio su Canale 5 a partire dalle 13:40. Su Mediaset Play invece è possibile rivedere gli episodi già trasmessi, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.