Un ex concorrente della quarta edizione del GF Vip, nelle scorse ore, ha fatto una diretta su Instagram che non è passata di certo inosservata ai fan del reality. Si tratta di Sossio Aruta, che si è reso protagonista di una lunga chiacchierata social con la compagna Ursula Bennardo. Quest’ultima ha stupito tutti coloro che l'hanno ascoltata, facendo un annuncio inaspettato. L’ex dama del trono over, alla domanda del padre di sua figlia che le ha chiesto se le andrebbe di fare un programma, si è sbilanciata dicendo di essere disposta a partecipare soltanto allo show condotto da Signorini.

Le parole pronunciate dall’ex volto di Uomini e Donne, sono state le testuali: “Mi piacerebbe fare il Grande Fratello Vip, visto che altri Reality Show proprio non li guardo”.

Ursula Bennardo dichiara di essere pronta per far parte della nuova edizione del GF Vip

Sossio Aruta, ex concorrente del GF Vip 4, nelle ultime ore ha catturato l’attenzione dei suoi fan facendo una diretta Instagram con la compagna Ursula Bennardo. Quest’ultima e l’ex gieffino hanno simulato un’intervista facendosi diverse domande.

Per iniziare, il terzo finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini ha chiesto alla propria amata se vorrà prendere parte a qualche programma televisivo. L’ex dama del trono over ha sorpreso tutti, sottolineando che le piacerebbe partecipare soltanto al Grande Fratello Vip. La donna ha spiegato il motivo della sua scelta, precisando che la proposta per far parte dell’Isola dei famosi la rifiuterebbe poiché è un reality troppo avventuroso.

Sossio ha dimostrato di pensarla in modo diverso della sua amata, visto che ha ribadito ancora una volta che è uno dei suoi sogni diventare un naufrago della nota trasmissione basata sulla sopravvivenza.

La compagna di Sossio parla dell’esperienza vissuta a Uomini e Donne

Ursula Bennardo, nel bel mezzo del live con i fan, si è lasciata andare anche a delle rivelazioni importanti relative al periodo in cui corteggiava Riccardo Guarnieri a ‘Uomini e Donne’.

Nel percorso vissuto nel dating show di Maria De Filippi, l’ex dama pugliese scatenò parecchie volte la furia di Sossio Aruta. Quest’ultimo, infatti, divenne uno dei rivali di colui che adesso è il fidanzato di Ida Platano, ma con il tempo entrambi hanno messo un punto agli screzi avuti. La Bennardo ha rivelato di aver partecipato alla nota trasmissione Mediaset in un periodo particolare della sua vita, in cui sentiva l’esigenza di cimentarsi in una nuova esperienza. Successivamente, Ursula e Sossio hanno partecipato a Temptation Island, e dopo essere entrati in crisi a causa di una tentatrice, sono tornati insieme più forti di prima.

Il calciatore campano e l’ex dama del trono over hanno dimostrato di amarsi davvero, diventando genitori della piccola Bianca. A proposito di ‘Uomini e Donne’, di recente l’ex gieffino si è raccontato al settimanale ‘Nuovo’. Il terzo classificato del Grande Fratello Vip ha dichiarato che lui e la Bennardo renderanno nota la data delle loro nozze proprio nel salotto della De Filippi. Sempre sul giorno più bello della sua vita, il 49enne ha precisato che lui e la sua compagna vorrebbero coronare il loro sogno d’amore in estate, facendo però la seguente precisazione: “Ma ormai sarà per il prossimo anno, visto che è tutto fermo a causa del coronavirus”.

Infine, Sossio ha svelato che vorrebbe tanto poter fare una passeggiata all’aria aperta con la figlia Bianca e Ursula, quando sarà possibile.