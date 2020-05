Mancano ormai pochi giorni a lunedì 4 maggio, giorno in cui è previsto l'inizio delle nuove puntate di Uomini e donne, il famoso e seguitissimo programma televisivo ideato e prodotto da Maria De Filippi. Il programma, infatti, è stato sospeso a causa dell'emergenza sanitaria che, addirittura, ha costretto ad un cambiamento del format. Il Trono Over continua soltanto con alcune delle sue storie, mentre il Trono Classico riparte da Giovanna Abate, Leonardo e Alchimista e da un possibile confronto della tronista con il pallavolista Alessandro Graziani e l'ex tentatore, nonché ex "Carramba Boy", Sammy Hassan.

Sicuramente le nuove puntate del programma si svolgeranno in continuità delle ultime trasmesse, ma non si sa ancora se saranno divise come in precedenza. Prima dell'emergenza sanitaria, infatti, alcuni pomeriggi erano dedicati al Trono Classico, altri a quello Over.

Sono cinque i corteggiatori rimasti

Le prossime puntate di Uomini e Donne ruoteranno attorno agli uomini che la Abate e la Galgani hanno conosciuto in quest'ultimo periodo in modo del tutto virtuale attraverso una chat. Le due troniste hanno già scartato un po' di corteggiatori e ne sono rimasti solo cinque: Leonardo ed Alchimista per Giovanna, Sirius, Cuore di poeta e Occhi blu per Gemma.

Ciò è quanto ha svelato Maria De Filippi a Mario Manca di Vanity Fair. La conduttrice del programma, inoltre, ha dichiarato di essere pienamente soddisfatta del tentativo fatto con le chat e che i risultati ottenuti con la nuova formula sono positivi. La De Filippi, dunque, sembra non volere rinunciare al nuovo format. L'esperimento con le chat si è rivelato talmente positivo che addirittura anche Temptation Island potrebbe optare per questa nuova formula così tanto fortunata.

Intanto il rapporto tra la Abate e Sammy Hassan continua

Non si sa ancora come verranno organizzate le prossime puntate di Uomini e Donne. Sicuramente si vedrà la Galgani entrare in una specie di imbuto che la congiungerà ai suoi tre corteggiatori, mentre gli incontri della Abate saranno meno folkloristici. Ciò non vuol dire che Giovanna rinuncerà ad Hassan, anzi, le prossime registrazioni saranno ricche di novità e colpi di scena.

Giovanna inoltre ha rivelato di essere contenta di avere conosciuto altri ragazzi in un modo del tutto insolito. Dunque, per sapere come andrà finire, occorre non perdersi la puntata di Uomini e donne del 4 maggio.

Il programma tornerà ad andare in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:45. Le repliche possono essere riviste su Mediaset Play nel canale dedicato. La piattaforma, infatti, permette di recuperare tutti i programmi televisivi già andati in onda in tv e di rivederli in streaming oppure on demand in qualsiasi momento.