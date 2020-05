Netflix, il colosso americano dello streaming, è reduce dall'aver acquisito la commedia romantica Ball and Chain. Il film di supereroi sarà recitato da Dwayne Johnson, noto come The Rock, e Emily Blunt. La commedia è stata realizzata da Emily V. Gordon, reduce della nomination agli Oscar del 2018 con il film “The Big Sick”, e sarà interpretata da due grandi attori di livello internazionale. La commedia romantica di supereroi vede come protagonisti la coppia Dwayne Johnson ed Emily Blunt che tornano insieme sugli schermi dopo Jungle Cruise.

Gli attori ricopriranno i ruoli di Mallory ed Edgar Bulson, moglie e marito vicini alla separazione nonostante i ripetuti tentativi di conciliazione.

Quando i due sembrano destinati a separarsi una meteora conferisce loro dei super poteri; tuttavia questi poteri magici funzionano solo se entrambi impareranno ad accettare le loro differenze e a collaborare insieme. Saranno capaci di far funzionare il matrimonio per fronteggiare i cattivi?

Ball and Chain è ispirato all’omonimo fumetto che era stato pubblicato negli Stati Uniti da Scott Lobdell verso gli anni novanta. I protagonisti del lungometraggio hanno già lavorato assieme nel film Jungle Cruise della Walt Disney, un film d’avventura che uscirà nelle sale dei cinema solo nel 2021, posticipato di un anno. Tanto lavoro per i due attori che oltre a registrare Ball and Chain stanno realizzando il film.

Il film verrà realizzato da Johnson, Dany e Hiram Garcia per mezzo della Seven Bucks Productions, con Kevin Misher e la sua Misher Films. Andy Berman e Lobdell ricopriranno rispettivamente il ruolo di produttori esecutivi.

In un'intervista Dwayne Johnson spiega il perché dell'uscita posticipata del film Jungle Cruise

L’attore ha detto che uno degli obiettivi della Seven Bucks, azienda per la quale lavora, è impegnarsi per cercare delle piattaforme per lanciare le storie visibili su larga scala. Prosegue, affermando che Netflix sia il miglior partner capace di rispondere positivamente alle esigenze dell’Azienda per offrire al pubblico questa commedia epica.

È un The Rock rinvigorito, entusiasta, non solo per ritrovarsi sul set con la collega Blunt, ma anche per collaborare nelle sceneggiature di Emily V. Gordon.

Netflix oltre a Ball and Chain sembra interessata ad acquisire Our Man From Jersey un film di spionaggio con protagonista Mark Wahlberg.

Quando apparirà sugli schermi Ball And Chain

La data dell’inizio delle riprese non è stata ancora stabilita, a causa della pandemia in corso che sta rallentando lo sviluppo dei lavori. Si ipotizza l’uscita del film non prima del 2021.