Ieri notte, in America, è andato in onda l'attesissimo finale della terza stagione di Station 19. La puntata, come annunciato alla vigilia, ha portato in scena scioccanti rivelazioni che hanno coinvolto tutti i personaggi e hanno spianato la strada alla ai temi che verranno trattati nella già confermatissima quarta stagione.

Andy Herrera raggiunge Robert Sullivan in ospedale

La prima storyline che è stata affrontata nel finale di Station 19 si è focalizzata su Andy Herrera. La protagonista, insieme ai suoi colleghi, ha partecipato ad una festa a casa di Dean Miller. Indispettita per il comportamento del marito, che ha deciso di denunciarsi alla commissione senza avvisarla, la donna ha quindi deciso di ignorare le ripetute chiamate di Robert Sullivan.

Solo il giorno dopo, il tenente ha realizzato che il delicatissimo intervento alla gamba si sarebbe tenuto da lì a poco. Mentre l'intera squadra è stata chiamata per un incendio di livello cinque, Andy si è quindi recata al Grey Sloan Memorial per assistere il marito. Distratta dall'imminente incontro con la zia Sandra, la donna ha quindi rivelato al compagno di nutrire ancora dei forti dubbi riguardo il racconto di Pruitt.

Anticipazioni Station 19, finale: Andy scopre che la madre è ancora in vita

Mentre Robert, tra le perplessità di Amelia Shepherd, è stato dunque trasportato in sala operatoria, la protagonista ha incontrato Meredith Grey. Le due donne si sono quindi lasciate andare a una serie di confessioni riguardanti i reciproci stati d'animo ed è proprio in quel momento che Andy, ricordando l'ultimo incontro con la madre, ha dato voce al terribile dubbio: la donna si è suicidata?

Convinta dalla protagonista di Grey's Anatomy a fare chiarezza sul suo passato, Andy ha quindi abbandonato l'ospedale per incontrare la zia. Proprio negli ultimi minuti dell'episodio, mentre Robert Sullivan si è svegliato in preda a lancinanti dolori, la donna ha quindi scoperto la scioccante verità: la madre è ancora in vita.

Jack Gibson salva la vita dei colleghi intrappolati al Pac North

In attesa di scoprire quali saranno le conseguenze dell'inaspettato incontro, l'altra storyline affrontata nel finale di Station 19 ha portato in scena una rischiosissima missione a cui hanno partecipato tutti i membri della caserma 19.

Impegnati nel difficile tentativo di disinnescare alcuni ordigni esplosivi presenti nel laboratorio di una ricercatrice, Ben, Dean, Vic, Travis e Jack hanno fatto i conti con molteplici esplosioni che hanno messo in pericolo la loro vita. Senza una via di fuga, i pompieri hanno quindi deciso di aprirsi un varco con l'ultimo ordigno rimasto. Fortunatamente la missione, portata avanti da Jack, ha avuto esito positivo e la squadra ha raggiunto l'esterno indenne.Ad aspettarli Maya Bishop che nel frattempo ha fatto i conti con l'arrivo del padre. L'uomo, come sempre critico nei confronti della figlia, ha più volte intimato al capitano di agire diversamente, ma le continue vessazioni hanno finalmente convinto la donna a liberarsi della sudditanza paterna.

Mentre il comandante Dixon è stato finalmente arrestato per le continue insubordinazioni, Maya ha quindi riabbracciato i colleghi.

Maya e Carina decidono di riconciliarsi

Il finale della terza stagione di Station 19 si è concluso con numerose rivelazioni che hanno coinvolto tutti i protagonisti. Durante una festa, Emmett Dixon ha confessato a Travis Montgomery di amarlo. Quest'ultimo, come rivelato durante l'intervento al Pac North, ha però deciso di chiudere la relazione per la mancanza di un forte sentimento. Dean, invece, ha chiesto a Vic Hughes di abbandonare il suo appartamento. Pur non rivelando di essere innamorato di lei, il pompiere ha quindi deciso di interrompere la convivenza. Il tutto mentre Maya si è recata al Grey Sloan Memorial e finalmente libera dal giogo paterno ha confessato a Carina di amarla.

Le due donne, grazie anche all'intervento di Teddy Altman, hanno quindi ripreso la loro relazione.