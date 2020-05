Mediaset trasmetterà la seconda parte di New Amsterdam 2 a partire dal 4 giugno. Dopo la messa in onda di gennaio, l'attesa in Italia per i restanti nove episodi della seconda stagione è stata più lunga del previsto per la chiusura degli studi di doppiaggio a causa dell'emergenza sanitaria. Giovedì 4 Canale 5 trasmetterà gli episodi 10, 11 e 12 della seconda stagione, rispettivamente 'Codice argento', 'Nascosto dietro il mio sorriso' e '14 anni 2 mesi 8 giorni'. Le vicende del dottor Max Goodwin riprenderanno da dove si erano interrotte a gennaio con i medici impegnati ad affrontare una complicata situazione nel carcere di Rikers.

Le anticipazioni rivelano che il New Amsterdam si ritroverà in lockdown a causa della fuga di alcune detenute.

Anticipazioni New Amsterdam 2 del 4 giugno: 10° episodio

Canale 5 tornerà a trasmettere New Amsterdam 2 dal 4 giugno a partire dalle 21:25. Il primo episodio in onda sarà il decimo della stagione 2, 'Codice argento'. Secondo le anticipazioni diffuse in rete, l'ospedale New Amsterdam sarà in lockdown per via della fuga di alcune pazienti che provenivano dal penitenziario di Rikers Island. La dottoressa Helen Sharpe e il dottor Max Goodwin dovranno far fronte alla situazione che potrebbe rivelarsi pericolosa. Nel frattempo, la dottoressa Lauren Bloom dovrà mettere da parte i suoi problemi personali per occuparsi di un paziente, mentre Iggy Frome dovrà fare i conti con la crisi del suo matrimonio.

Max affronta la vita da padre single

La programmazione del 4 giugno di New Amsterdam 2 continuerà con l'undicesimo episodio, dal titolo 'Nascosto dietro il mio sorriso'. Le anticipazioni sulla serie rivelano che Max affronterà la sua vita di padre single e farà un inatteso incontro nello studio del pediatra di Luna.

Helen invece si troverà in difficoltà dopo essere stata retrocessa, anche se in ospedale continuerà a essere considerata l'erede ideale di Goodwin. Intanto, Floyd Reynolds vorrà abbandonare il New Amsterdam per raggiungere la fidanzata a San Francisco e lo comunicherà a Max. Nel frattempo Iggy dovrà affrontare un'ulteriore perizia psichiatrica e la tensione lo spingerà a rifugiarsi nel cibo.

New Amsterdam 2, episodio 12: anticipazioni

Nel dodicesimo episodio in onda il 4 giugno, '14 anni 2 mesi 8 giorni' il dottor Goodwin tenterà di andare incontro alle necessità di Reynold che, tuttavia, continuerà ad avere ripensamenti sulla decisione di partire per San Francisco. Nel frattempo entrambi i medici dovranno occuparsi del caso di giovane giunto in ospedale per quello che sembra un attacco di cuore, scoprendo invece che ha sviluppato la malattia del 'vaping', provocata dall'uso della sigaretta elettronica. Intanto Helen Sharpe prenderà una decisione importante che inciderà sulla sua professione, mentre vari flashback mostreranno al pubblico come il dottor Kapoor si prese cura di una persona che rimase in coma 14 anni.