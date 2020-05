Nonostante la quarta edizione del GF Vip abbia chiuso i battenti da quasi un mese, sui social continua il botta e risposta tra alcuni ex concorrenti. In questi giorni Licia Nunez ha criticato i due ex compagni di gioco Serena Enardu e Pago Settembre, sostenendo che non avrebbero dovuto chiarire le loro incomprensioni di coppia in televisione. Nelle scorse ore, l’influencer sarda ha dato conferma che non è continuato il rapporto amichevole che sembrava fosse nato nella casa più spiata d’Italia tra lei e l’attrice.

La 43enne durante una diretta sul proprio profilo Instagram si è detta certa che lei e la fidanzata di Barbara Eboli non siano diventate amiche, affermando: “Non esageriamo con i sentimenti nei confronti di una cosa simile. Diamo il giusto peso a tutto”.

Serena Enardu rivela di sentire soltanto Antonella Elia dopo il GF Vip

In questi giorni Licia Nunez, ex protagonista del GF Vip 4, ospite della trasmissione ‘Non succederà più’ ha detto la sua sull’entrata di Serena Enardu nel Reality Show. L’attrice pugliese oltre a far sapere che tra lei e Pago Settembre non c’è mai stata grande simpatia, ha dichiarato che il percorso del cantante è stato segnato negativamente dalla fidanzata.

Le seguenti sono state soltanto alcune delle parole pronunciate dall’ex gieffina: “La sua relazione era già abbastanza travagliata e di conseguenza per recuperare una storia come quella era più giusto affrontarla non sotto i riflettori”. Nelle scorse ore si è fatta sentire proprio l’ex tronista di Uomini e Donne, sempre molto attiva sui social. Serena Enardu nella giornata di martedì 5 maggio 2020 ha risposto come al solito ad alcune domande dei suoi fan, attraverso Instagram.

Coloro che hanno seguito il Grande Fratello Vip quando l’influencer sarda era ancora in gioco, credevano che avesse instaurato un bel rapporto con Licia Nunez. Al tal proposito, la Enardu ci ha tenuto a fare chiarezza facendo sapere di sentire soltanto Antonella Elia.

La fidanzata di Pago conferma di non aver nessun rapporto con Licia Nunez

Serena Enardu ha quindi confermato di non essere rimasta in contatto con Licia.

La fidanzata del cantante si è espressa sulla Nunez affermando: “Ragazzi io sono stata lì 17 giorni e non l’ho mai sentita. Cioè parlare di amicizia tanta roba. Ho sicuramente legato molto di più con Antonella, che sento e che c’è proprio una sensazione. Con Licia no, non mi viene di sentirla”. Per concludere Serena ci ha tenuto a fare una precisazione anche sugli altri ex compagni di gioco. In particolare la Enardu ha fatto capire, ancora una volta, di aver instaurato un rapporto vero al GF Vip solo con Antonella Elia, dato che rivolgendosi al resto del gruppo ha detto: “Sono entrata lì nella bufera della mia vita e quelle persone diciamo che me le ricordo a malapena”.