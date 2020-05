Giuliano Peparini sarà il direttore artistico di Amici Speciali, nuovo format targato Mediaset che andrà in onda prossimamente su Canale 5 per sostenere l'Italia a scopo benefico durante l'emergenza sanitaria. La scelta di Maria De Filippi di affidarsi a Peparini per il nuovo talent non è stata casuale: il coreografo, di fama internazionale, è sempre stato un suo fedele collaboratore, e inoltre, vanta un'eccellente preparazione a livello di danza.

Il cast di Amici Speciali: i dodici artisti confermati

Giuliano Peparini avrà il ruolo di preparare le esibizioni di dodici concorrenti che prenderanno parte al cast di Amici Speciali. Tra i nomi confermati ci sono i quattro ballerini professionisti, Umberto Gaudino, Gabriele Esposito, Alessio Gaudino, Andreas Muller, il vincitore della categoria danza di Amici 19, Javier Rojas. Saranno presenti inoltre la cantante Giordana Angi, la band pop-rock partenopea The Kolors, il rapper Emanuele Caso in arte Random, Michele Bravi, Irama e il tenore Alberto Urso e Gaia Gozzi, trionfatrice dell'ultima edizione del talent show di Maria De Filippi.

La carriera artistica e curiosità su Giuliano Peparini

Giuliano Peparini, classe 1973, ha cominciato a prendere lezioni di danza all'American Ballet Theatre di New York, negli Stati Uniti. Nel 1990 è tornato in Italia per interpretare la parte di Marc nella prima edizione italiana della commedia musicale 'A Chorus Line'. Sette anni più tardi è divenuto primo danzatore del Ballet National de Marseille, in Francia.

Peparini ha poi iniziato i suoi studi teatrali presso la Scuola Internazionale di Jaques Lecoq, poi alla scuola Claude Mathieu e infine all'istituto nazionale superiore La Fémis. L'anno successivo, Giuliano ha portato in scena la sua prima coreografia all'Opéra municipale de Marseille, iniziando così a lavorare per diverse compagnie internazionali, appartenenti al Teatro alla Scala di Milano, a L'Opera di Parigi, a L'Opera Nazionale di Tokyo e al Teatro Bolshoi di Mosca.

Inoltre ha cominciato a viaggiare per il mondo, presentando nuovi show teatrali da San Pietroburgo, in Russia, a Las Vegas e in Cina. Nel 2012 è rientrato in Italia per presentare lo spettacolo teatrale intitolato 'Il principe della gioventù, l'anno dopo lo show dal titolo 'Romeo e Giulietta-Ama e cambia il mondo', e nel 2015 si è esibito con 'Lo schiaccianoci'. Nel 2013 Peparini è approdato nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove collabora tuttora come direttore artistico assieme alla sorella Veronica, insegnante di danza. Oltre a Veronica, Giuliano ha due fratelli, anche loro ballerini.