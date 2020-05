Il segreto su Beth sta per venire alla luce, come svelano le anticipazioni di Beautiful riferite alle puntate che andranno in onda su Canale 5 prossimamente. Steffy dovrà accettare l'idea di perdere Phoebe e Liam, mentre Thomas capirà che Brooke ed Hope sono pronte a rovinarlo.

Le Logan capiranno che Douglas non è al sicuro tra le quattro mura con Thomas, folle e intenzionato a distruggere tutte le persone che odia. Sarà così che le due chiederanno la custodia del piccolo. A quel punto, il giovane Forrester cercherà la pericolosa alleanza di due donne, pronte a tutto pur di raggiungere i rispettivi obiettivi.

Beautiful, trama nuove puntate: Shauna e Zoe dalla parte di Thomas

Nei prossimi episodi della soap opera in onda su Canale 5, Thomas Forrester (Matthew Atkinson) capirà che per stare al sicuro e non perdere Douglas deve a tutti i costi annientare Brooke. Come svelano le anticipazioni di Beautiful, il Forrester Jr. cercherà l'alleanza di Shauna e Zoe che, per motivi diversi, odiano la Logan.

Thomas sarà chiaro con entrambe: in cambio della loro alleanza, le aiuterà professionalmente e personalmente. Se Shauna mira al cuore di Ridge, dall'altra parte c'è Zoe, disposta a tutto pur di rientrare alla Forrester Creations dopo essere stata allontanata da Brooke per aver coperto Flo e Reese riguardo lo scambio di culle di Beth.

Una ragazza che ha perso tutto e una donna tormentata

Non sarà un periodo facile per Zoe, così come per la Fulton. La modella, dopo che le sue bugie su Beth verranno alla luce, sarà lasciata da Xander Avant (Adain Bradley), oltre a perdere il lavoro alla Forrester Creations. Quando Thomas le prometterà di aiutarla a riavere il suo incarico, la Buckingam non avrà alcuna esitazione.

Nelle prossime puntate di Beautiful inoltre, Thomas stringerà un accordo anche con Shauna che, come Zoe, ha un buon motivo per annientare Brooke: Ridge, l'uomo del quale è ossessionata.

Brooke in pericolo nelle prossime puntate di Beautiful

Il folle Thomas sarà deciso ad estromettere Brooke dalla vita di Ridge, visto che non è mai stata dalla sua parte per quanto riguarda la relazione con Hope.

Quando saprà che la Logan è intenzionata anche a portargli via Douglas, la sua sete di vendetta si farà ancora più forte.

Una volta che Thomas convincerà entrambe le donne ad allearsi con lui, per Brooke saranno guai. Stando alle nuove anticipazioni di Beautiful, Logan dovrà tenere gli occhi aperti, visto che ben tre persone a lei molto vicine vogliono metterla in ginocchio distruggendole la vita. Ci si chiede come intenderà agire il giovane Forrester e se Hope scoprirà la pericolosa alleanza ai danni di sua madre prima che sia troppo tardi.