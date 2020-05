È da poco terminata la messa in onda di una puntata molto movimentata di Uomini e donne: Gemma Galgani e Valentina Autiero hanno litigato e pianto a causa dell'interesse che entrambe nutrono per il giovane Nicola Vivarelli. Domani, 20 maggio, sarà Giovanna Abate la protagonista assoluta: la romana si ritroverà faccia a faccia sia con Sammy Hassan che con Alessandro Graziani, che non perderanno occasione per discutere animatamente.

Spoiler della puntata di Uomini e Donne di domani

La puntata odierna di Uomini e Donne, si è conclusa con il solito video contenente le anticipazioni di parte di quello che accadrà domani tra i protagonisti del cast.

Su Witty Tv, dunque, è già possibile rivedere il filmato che spoilera alcuni argomenti che saranno affrontati in trasmissione mercoledì 20 maggio. Giovanna Abate, per esempio, rivedrà dopo quasi tre mesi Sammy Hassan: il ragazzo entrerà in studio e parlerà per la prima volta faccia a faccia con la tronista con la quale è stato in collegamento Skype nelle scorse settimane. Il confronto tra i due, però, sarà tutt'altro che sereno: la romana correggerà spesso il suo corteggiatore nel discorso che intavolerà, e lui si risentirà non poco di questo. A far stizzire ancora di più il giovane, sarà l'ingresso agli Elios del suo storico "rivale": Alessandro Graziani, dopo averci pensato qualche giorno, ha deciso di continuare a conoscere Giovanna e si presenterà davanti alle telecamere per confermare la sua scelta definitiva.

Corteggiatori di Giovanna in lite a Uomini e Donne

Il video contenente le anticipazioni della puntata di domani di Uomini e Donne, mostra la reazione di gioia che Giovanna ha avuto quando ha scoperto che Alessandro ha accettato di tornare a corteggiarla. Meno contento, invece, sarà Sammy che, rientrato in studio dopo circa tre mesi d'assenza, avrà da ridire sia contro Graziani che contro colei che l'ha rincorso la scorsa settimana nel backstage pur di non farlo andare via.

La Abate, inoltre, battibeccherà a lungo con Hassan a causa dei caratteri forti di entrambi, ma ancora non si sa se i due riusciranno a trovare un punto d'incontro oppure se questa turbolenta conoscenza finirà. Gli spoiler del 20 maggio non hanno chiarito se "Alchimista" prenderà parte al già acceso confronto a tre che coinvolge la tronista e due suoi spasimanti oppure se preferirà restare in disparte.

Nicola e Valentina forse balleranno a Uomini e Donne

La puntata odierna di Uomini e Donne è terminata con la domanda di Maria De Filippi a Valentina Autiero con chi volesse ballare: la dama, dopo un'iniziale titubanza, ha ammesso che l'unico del parterre col quale vorrebbe interagire è Nicola Vivarelli. Le anticipazioni del 20 maggio, però, non chiariscono se la romana e il 26enne corteggiatore di Gemma balleranno oppure no, ma ci sarà un momento di forte tensione con protagonista la gelosa Galgani. La torinese, infatti, sembra mal sopportare l'avvicinamento della "collega" al suo spasimante, perciò non si risparmia nell'attaccarla anche con parole che l'hanno fatta piangere e urlare dalla rabbia.

"Sirius", però, continua a professarsi realmente interessato alla signora che ha 44 anni in più di lui e a chi lo prende in giro il loro rapporto, risponde con i fatti e portando avanti il suo corteggiamento alla protagonista assoluta del Trono Over. A credere al lieto fine, però, sono davvero in pochi: Tina Cipollari, in primis, non fa che mettere in discussione questa liason dicendo che Nicola sta uscendo con una donna che ha l'età di sua nonna e questa cosa fa indignare sia lei che gran parte del pubblico a casa.