Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore. Lo sceneggiato, ideato da Bea Schmidt, è presente nel palinsesto televisivo italiano dal 2006. Le anticipazioni tedesche della soap rivelano che gli spettatori potranno fare la conoscenza di Nadja, un nuovo personaggio femminile che farà altro che mettere ulteriore scompiglio nella storia d'amore tra Tim e Franzi.

Tempesta d'amore, trame tedesche: Nadja arriva al Furstenhof

Nei prossimi episodi tedeschi di Tempesta d'amore, si assisterà all'ingresso di un nuovo personaggio: Nadja Holler. Ella si intrometterà nel difficile rapporto d'amore tra Tim Franzi.

Infatti, l'instabile equilibrio raggiunto verrà messo a rischio da questa donna che fingerà di essere interessata a Tim.

In realtà, il suo obiettivo sarà solo quello di mettere le mani sui suoi soldi. Si presenterà come una donna meschina e manipolatrice, guidata solo dal desiderio di una vita lussuosa e piena di ricchezze.

Anticipazioni di Tempesta d'amore: Nadja è incinta

Gli spoiler tedeschi di Tempesta d'amore annunciano una nuova gravidanza: quella di Nadja. La donna dirà di aspettare un bambino da Tim. Inoltre minaccerà di abortire se lui non la sposerà. Tim si sentirà costretto ad accettare il ricatto e convolerà a nozze con Nadja, mettendo fine alla storia d'amore con Franzi. In realtà, si tratterà di una bugia ben costruita, Nadja non solo non è incinta, ma inizierà a mettere gli occhi su un altro uomo: Dirk, zio di Tim.

Questa volta rimarrà veramente incinta.

Le cose per lei, però, si metteranno veramente male perché il suo amante sarà perfettamente consapevole di essere il padre del bambino e comincerà a minacciarla. Inoltre, Nadja assisterà a un bacio tra Tim e Franzi che la spingerà ad orchestrare un piano: per non perdere le ricchezze, deciderà di uccidere Dirk e di incolpare Tim.

Tim cambia identità e diventa Boris

L'idea di uccidere Dirk non andrà a buon fine perché l'uomo riuscirà a sopravvivere. Il colpo alla testa infertogli, infatti, non sarà fatale. Nadja, però, non si arrenderà e convincerà il suo amante ad accusare Tim. Quest'ultimo, sconvolto e turbato dagli eventi, lascerà Furstenhof per poi tornare sotto una falsa identità.

Modificherà il proprio aspetto e prenderà il nome di Boris. Il suo obiettivo sarà quello di dimostrare la propria innocenza e di smascherare il vero colpevole del tentato omicidio.

In questa battaglia, Tim non sarà da solo, con lui ci sarà Paul che lo aiuterà nello svolgimento delle indagini. L'uomo, riterrà di aver trovarlo il vero colpevole nel figlio di Dirk: Steffen, il quale dopo una soffiata da parte di Christoph, verrà fermato dalla polizia e arrestato.

Steffen viene rilasciato

Le poche prove, però, spingeranno le forze dell'ordine a rilasciare Steffen. Egli sarà felicissimo e correrà, immediatamente da Franzi. Tra i due ci sarà un momento romantico a cui Tim assisterà. In realtà, Franzi non ricambierà i sentimenti di Steffen, infatti, per lei, è solo un carissimo amico.

Nel frattempo Nero, il bellissimo cavallo di Tim, scomparirà nel nulla. L'uomo sarà distrutto per l'accaduto e si metterà sulle sue tracce. Fortunatamente, dopo un grandissimo spavento, riuscirà a ritrovarlo. Franzi, seguendo le orme di un sogno che ha fatto durante la notte, si recherà sul luogo dove il finto Boris e Nero stanno cavalcando. Notando la sintonia tra i due si renderà conto che il realtà il cavaliere è Tim.

Intanto, Steffen scoprirà che Dirk ha mentito sull'identità del colpevole del tentato omicidio. Lo spingerà a dire la verità e tutte le accuse cadranno.