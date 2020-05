Tempesta d'amore è una soap opera di origine tedesca che vanta 16 stagioni con oltre 3000 episodi all'attivo e va in onda, come di consueto, dal lunedì al venerdì alle ore 19:35 su Rete 4.

Le Anticipazioni Tv della fiction dal 18 al 24 maggio 2020 raccontano che Paul otterrà un incarico come fisioterapista in psichiatria, scoprendo che Annabelle è una paziente del centro di salute mentale. Al contempo, Jessica ed Henry prenderanno la loro prima lezione di danza, mentre Valentina starà sulle spine perché Fabièn non le risponderà per 24 ore. Inoltre, Tim chiederà perdono a Franzi offrendole il suo frutteto in cambio, nel frattempo Jessica sarà delusa da Henry decidendo di danzare in solitaria.

Il fisioterapista Paul avrà Annabelle come paziente

Le trame della rinomata soap opera che andrà in onda dal 18 al 24 maggio 2020 anticipano che Paul sarà alla ricerca di nuove opportunità lavorative, ed a fronte di ciò deciderà di candidarsi come fisioterapista nella clinica psichiatrica, ottenendo una risposta positiva. La sua prima paziente, però, lo lascerà senza parole trattandosi di Annabelle.

La Sullivan proverà a manipolare il dott. Borg con pessimi risultati, rendendosi conto che uscire dall'istituto sarà una impresa ardua. Nel frattempo, Jessica e Henry prenderanno la loro prima lezione di danza, malgrado il dott. Achleitner parrà visibilmente infastidito dai metodi d'insegnamento del docente Bela, anche se dovrà ammettere la sua bravura.

Al contempo, Valentina starà sulle spine perché per una giornata non riceverà notizie da Fabièn quando, d'improvviso, qualcuno busserà alla porta di casa. Intanto, Tim sarà profondamente offeso dalle confessioni di Franzi e mediterà di abbandonare Bichlheim, per poi ritornare sui propri passi poco dopo con conseguenze che avranno ripercussioni sia su Franzi che su Christoph.

Tim offrirà il suo frutteto a Franzi in cambio del perdono

Durante le puntate della terza settimana di maggio 2020 Tim offrirà a Franzi il frutteto in cambio del suo perdono, ricevendo il secco rifiuto della Krummbiegl. Il no della ragazza, però, non lo farà desistere e, rendendosi conto che il raccolto dovrà essere effettuato in tempi celeri, metterà su un piano diabolico per giungere al suo scopo.

Allo stesso tempo, Jessica dice ad Henry di avere un nuovo partner di ballo, Bela, e l'Achleitner sarà sollevato dalla notizia suscitando la delusione della ragazza, che non si aspettava tale reazione. La Bronckhorst , quindi, sarà amareggiata e deciderà di stupire tutti decidendo di danzare in solitaria, in modo da provare a fare capire ad Henry quanto sia importante per lei danzare.

Intanto, la fattoria avrà buone chance di essere salvata grazie al nuovo spray organico che rasserenerà zia Margit e Franzi, sebbene il rapporto tra i due rimarrà gelido al momento.

Infine, Annabelle parrà ostinata nel proseguire lo sciopero della fame senza, però, ottenere i risultati sperati, quando il dott. Borg le proporrà una nuova terapia che la Sullivan non sarà intenzionata ad accettare, proseguendo nel mettere in atto i suoi piani.