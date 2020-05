Un posto al sole (Upas) come altre soap opera si è dovuta arrendere all'emergenza sanitaria in Italia. Se gli attori de Il Paradiso delle Signore non vedono l'ora di tornare sul set per concludere la quarta serie, gli abitanti del Palazzo Palladini non si sono arresi alle restrizioni imposte dal Governo di Giuseppe Conte. Infatti hanno studiato un modo per tenere compagnia agli affezionati fans, che da ben 23 anni seguono le vicende ambientate sullo sfondo del meraviglioso Golfo di Napoli. In sintesi, gli attori hanno deciso di regalare uno spinoff, intitolato Un po' sto a casa, che sarà trasmesso dalle 18:00 su RaiPlay a partire da oggi 11 maggio.

La vita dei condomini del Palazzo Palladini durante il lockdown

La nuova versione composta da 40 puntate inedite, vedrà come protagonisti i condomini del Palazzo Palladini, che hanno fatto la fortunata della soap opera più longeva della televisione italiana. Tra i protagonisti dello spinoff: Patrizio Rispo, Marina Tagliaferri e Ilenia Lazzarin impegnati con la Fase 2. Un lento ritorno alla normalità, che coinvolgerà i beniamini alle prese con le nuove limitazioni imposte dal decreto del Governo di Giuseppe Conte. A tal proposito, ciascuno avrà a disposizione una puntata per confrontarsi e chiedere consigli su come muoversi al tempo del lockdown.

Un po' sto a casa, arriva lo spinoff su Un posto al sole: le anticipazioni

Le anticipazioni di Un po' sto a casa, lo spin-off di Un posto al sole annunciano che Raffaele, l'amato portiere, trascorrerà il suo tempo facendo le parole crociate all'interno della sua guardiola. Peccato, che la sua tranquillità venga minata da alcuni residenti del condominio napoletano, che li chiederanno aiuto a risolvere alcune faccende.

A tal proposito, Giulia e Patrizio cercheranno di coinvolgere il Giordano in una sfida ai fornelli. Intanto Diego manderà avanti con impegno il suo lavoro al Caffè Vulcano, visto la mancanza di sua madre, lontana dal capoluogo campano. Per questo motivo, il giovane chiederà aiuto ad Alex per aiutarlo a gestire il nuovo servizio delivery per accontentare i clienti durante il lockdown.

Viola darà alcune lezioni d'arte on-line. Infatti mostrerà ai suoi amici le bellezze di Napoli e di altre località italiane. In particolare, la moglie di Enrico farà un viaggio all'interno di quelle zone, che sono state più duramente colpite dall'emergenza sanitaria. Inoltre Bice, la strana parrucchiera ed estetista, si divertirà ad infastidire Mariella e suo fratello Sasà. Infine, Franco comincerà a fare alcuni lavori di bricolage, che toglieranno il sonno ai condomini del Palazzo Palladini. Una serie costola, creata per tenere compagnia ai telespettatori in attesa di tornare alla vita di tutti i giorni.